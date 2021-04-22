Рынок ОФЗ займет выжидательную позицию в четверг - ПСБ

Инвесторы на рынке ОФЗ в четверг, скорее всего, займут выжидательную позицию, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Ожидаем в четверг боковую динамику на рынке рублевых облигаций. Перед предстоящим заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу инвесторы, скорее всего, предпочтут занять выжидательную позицию", - отмечает эксперт в своем комментарии.

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