Идея дня: создание Dish сети 5G приведет к переоценке акций компании - "ВТБ Мои Инвестиции"

Потенциал для переоценки акций Dish Network скрывается в реализации планов по созданию сети 5G в США, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Компания Dish выбрала Amazon cloud в качестве партнера для своей сети 5G в США. Компания стремится построить сеть 5G, работающую на облачном оборудовании и приложениях - существенно дешевле своих конкурентов. Менеджмент рассчитывает за 10 млрд $ капзатрат обеспечить покрытие 70% территории США. Многие аналитики считают эти планы нереальными. Но в этом и скрывается потенциал для переоценки акций, если планы реализуются", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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