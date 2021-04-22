Возможно укрепление рубля до 76 руб./$1 в четверг - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 76 руб./$1 на торгах в четверг, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Рубль резко укрепился после послания президента России Федеральному Собранию в среду, так как комментарии на тему геополитики оказались довольно сдержанными. В четверг центре внимания будет встреча президентов России и Белоруссии и выступление Владимира Путина на виртуальном климатическом саммите мировых лидеров, отмечают в инвестбанке. Утром рубль стабильно держится около 76,6 руб./$1, но может подорожать до 76 руб./$1, считают эксперты Sber CIB.

Инвесторов на нефтяном рынке беспокоят перспективы спроса на топливо в Индии, где сейчас вспышка коронавируса. В четверг баррель нефти марки Brent может подешеветь до $63,8, полагают в Sber CIB.

Рынок рублевого долга ждет саммита по климату и заседания ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу.

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