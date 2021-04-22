Возможно укрепление рубля на торгах в четверг - ПСБ

Возможно продолжение укрепления национальной валюты к доллару США в течение торговой сессии в четверг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам в четверг утром, в результате чего пара доллар/рубль удерживает позиции в районе 76,6 руб./$1. В дальнейшем ожидаем попыток продолжения восстановления национальной валюты. Поддержку ей окажут высокие уровни в ценах на нефть и подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 26 апреля. Это приведет к отступлению доллара в нижнюю половину диапазона 75-77,5 руб./$1", - отмечает эксперт ПСБ.

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