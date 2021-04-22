Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность компаний и заседание ЕЦБ:

- "НЛМК" опубликует отчётность за первый квартал 2021 года;

- Polymetal и "М.Видео" представят операционные результаты за первый квартал 2021 года;

- Совет директоров "Роснефти", возможно, рассмотрит вопрос о дивидендах;

- Важным событием для рынков будет заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике;

- В России выйдет еженедельная статистика по золотовалютным резервам;

- В ЕС выйдет индекс потребительского доверия;

- В США выйдут индекс опережающих индикаторов, статистика по вторичному рынку жилья и заявкам на пособие по безработице.

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