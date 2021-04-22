Индекс Мосбиржи удержится в верхней половине диапазона 3500-3600п в четверг утром - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, сможет удержать позиции в верхней половине диапазона 3500-3600 пунктов в начале торговой сессии в четверг, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Учитывая внешний фон, ожидаем в четверг перехода российского рынка акций в консолидацию, что позволит индексу Мосбиржи удержать позиции в верхней половине диапазона 3500-3600 пунктов. При этом в ходе сессии, в случае улучшения внешней конъюнктуры, покупки в российских акциях активизируются, что позволит рынку сделать еще один шаг к верхней границе данного коридора", - указывает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

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