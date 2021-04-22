Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг в диапазоне 3550-3565п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг в диапазоне 3550-3565 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с минимальным отклонением или же с незначительным понижением в пределах 0,3%, в диапазоне 3550-3565 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3540, 3520 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3580, 3600 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона пока не создает условий для его сильного направленного движения", - прогнозирует Манжос.

Предстоящее решение по процентной ставке ЕЦБ (14:45 МСК), по мнению эксперта инвесткомпании, едва ли окажет заметное влияние на локальный рынок акций.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, указывает аналитик "Алго Капитала". Косвенное влияние на индекс Мосбиржи, по его мнению, способны оказать публикации еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК) и мартовской статистики по продажам на вторичном рынке жилья в США (17:00 МСК).

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