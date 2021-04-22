Вероятно некоторое укрепление курса рубля к доллару в ближайшее время - "Алор Брокер"

Вероятно некоторое укрепление курса рубля к доллару в ближайшее время, при этом фундаментальных факторов для такого сильного движения у национальной валюты по-прежнему нет, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Рубль укрепился после речи Владимира Путина в среду, хотя ожидания поступления новых денег в экономику для российской валюты - негативный фактор. Но трейдеры отыграли отсутствие жесткой риторики в отношении наших внешних "недоброжелателей". Кроме того, сейчас сезон продажи валюты экспортерами для аккумулирования рублей под выплаты налогов, - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов. - Очень вероятное повышение ключевой ставки Банка России также идет на пользу рублю. Однако излишних иллюзий питать не стоит, ситуация на валютном рынке успокоилась, и мы ждем повышения ставки всего лишь на 0,25 п.п."

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