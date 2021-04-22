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22 апреля 2021 года 09:14

Возможность более глубокой коррекции вниз котировок нефти сохраняется - BCS Express

Возможность более глубокой коррекции вниз котировок нефти марки Brent сохраняется, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Фьючерсы на нефть марки Brent оказались в диапазоне $65-65,5 за баррель, и в четверг утром снижение продолжается. После падения на 5% от месячных максимумов котировки могут кратковременно отскочить, если сложится благоприятный сентимент, однако потенциал для более глубокой коррекции сохраняется. Котировки могут постепенно вернуться в район $62-64 за баррель, где провели несколько недель перед скачком 14 апреля", - указывает Галактионов в комментарии инвесткомпании.

Статистика от Управления энергетической информации США (EIA) в среду оказалась хуже ожиданий, констатирует аналитик. Запасы нефти и дистиллятов выросли, хотя ожидалось снижение. Запасы бензина увеличились незначительно, и это было главным позитивом, поскольку не противоречило логике постепенного входа в высокий сезон по спросу на автомобильное топливо, отмечает он.

Уровень добычи остается стабильным, около 11 млн б/с. Несмотря на рост буровой активности, выраженного увеличения производства пока не наблюдается, констатирует Галактионов.

Чистый импорт на прошлой неделе сократился на 0,4 млн б/с. Загрузка НПЗ осталась на уровне 85%. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, снизились по сравнению с предыдущей неделей на 1,6 млн баррелей, до 18,7 млн.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


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