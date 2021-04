Brent - $65,13 за баррель

Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном повышаются. Цены на нефть эталонных марок снижаются в четверг.

Американские фондовые индексы выросли в среду после снижения по итогам двух предыдущих торговых сессий.

При этом инвесторы покупали акции компаний, которые зависят от восстановления экономики, пишет CNBC. Бумаги круизного оператора Norwegian Cruise Line Holdings выросли в цене на 10,1%, авиакомпании United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. - на 3,1%.

Ранее на этой неделе индексы Dow Jones и S&P 500 отступили от рекордных отметок, достигнутых в прошлую пятницу. Аналитики связывали это снижение с ростом случаев COVID-19 в мире, особенно в Индии и Японии, отмечает MarketWatch.

"Рыночная волатильность выросла на фоне опасений по поводу развития пандемии, обеспокоенности инфляцией и сильного разочарования отчетностью Netflix", - сказал главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хафеле. Однако он отметил, что ожидает "продолжения ралли на рынке и возобновления ротации".

Чистая прибыль Netflix Inc. (SPB: NFLX) в первом квартале выросла до $1,71 млрд, или $3,75 в расчете на акцию, по сравнению с $542,2 млн, или $1,19 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Квартальная выручка компании увеличилась на 24,2%, до $7,16 млрд. Однако рост числа подписчиков стримингового сервиса в январе-марте не оправдал прогнозов. Акции компании в среду упали на 7,4%.

Американская нефтесервисная компания Halliburton Co. (SPB: HAL) в первом квартале получила чистую прибыль на уровне $170 млн, или $0,19 на акцию, по сравнению с чистым убытком в $1,02 млн, или $1,16 млрд, годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что чистая прибыль компании составит $0,17 на акцию. Выручка Halliburton снизилась на 31,5%, до $3,45 млрд, но превысила консенсус-прогноз на уровне $3,36 млрд. Однако котировки бумаг компании снизились на 3,6%.

Нефтесервисная компания Baker Hughes Co. (SPB: BKR), в свою очередь, в первом квартале зафиксировала чистый убыток в $452 млн, или $0,61 на акцию, против $10,23 млрд, или $15,66 на акцию, за аналогичный период 2020 года. Скорректированная прибыль выросла до $0,12 с $0,11 на акцию и превысила ожидания аналитиков FactSet, которые не прогнозировали изменений показателя. Выручка Baker Hughes уменьшилась на 12%, до $4,78 млрд, при ожидавшихся аналитиками $4,8 млрд. Стоимость бумаг выросла на 0,2%.

Чистая прибыль страховщика Anthem (SPB: ANTM) Inc. в первом квартале увеличилась до $1,67 млрд, или $6,71 на акцию, с $1,52 млрд, или $5,94 на акцию. Скорректированная прибыль составила $7,01 на акцию при ожидавшихся $6,38 на акцию. Выручка компании в январе-марте выросла на 9,3%, до $32,39 млрд. Аналитики прогнозировали рост выручки до $32,97 млрд. Акции Anthem подорожали на 0,8%.

Котировки акций американского разработчика программного обеспечения в сфере автоматизации бизнес-процессов UiPath подскочили на 23,2% на дебютных торгах после IPO.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 316,01 пункта (0,93%) и составил 34137,31 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 38,48 пункта (0,93%) - до 4173,42 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 163,95 пункта (1,19%) и составил 13950,22 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном повышаются вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:27 мск увеличился на 2,1%.

Цена акций Toshiba Corp. подскочила на 3,9% на слухах, что Bain Capital может рассмотреть вопрос о покупке японской компании. Днем ранее Toshiba отклонила предложение о покупке, поступившее от фонда прямых инвестиций CVC Capital Partners, заявив об отсутствии в нем необходимых деталей, в частности, плана дальнейшего развития бизнеса.

В число лидеров роста котировок входят также акции транспортной компании Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+5,4%), сталелитейных JFE Holdings Inc. (+4,3%) и Nippon Steel Corp. (+3,6%), а также производителя оптики Olympus Corp. (+4,2%).

Также поднимается стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group (+2,2%), производителя потребительской электроники Sony (+0,9%) и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+2,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск снизился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%.

Самое значительное повышение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг производителя спортивных товаров Anta Sports Products Ltd. (+3,4%), фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (+2,9%), интернет-компании Meituan (+2,8%), производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+2,5%).

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings растет на 2,1%, выпускающей бытовую электронику Xiaomi Corp. - на 0,6%

Между тем акции интернет-ритейлера Alibaba Group Holdings Ltd. дешевеет на 0,2%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - на 2,9%, нефтяных PetroChina и CNOOC - на 0,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 мск вырос на 0,1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. опустилась на 0,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - увеличилась на 1,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,6%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP увеличилась на 0,4%.

В лидерах роста котировки акций золотодобывающих компаний, включая Westgold Resources Ltd. (+5,7%) и Northern Star Resources Ltd. (+5,2%).

Результаты опроса, проведенного Резервным банком Австралии, указали на ускорения темпов экономического роста в стране в первом квартале. По словам бизнесменов, улучшилась ситуация с торговыми условиями и занятостью, прибыли компаний выросли.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в четверг на данных о неожиданном росте запасов нефти в США и опасениях относительно спроса на топливо в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Азии.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составила $65,13 за баррель, что на $0,19 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,25 (1,9%) - до $65,32 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $61,13 за баррель, что на $0,22 (0,36%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов опустилась на $1,32 (2,1%) - до $61,35 за баррель.

Оба контракта завершили торги в среду на минимальных отметках с 13 апреля, по данным Dow Jones.

"На энергетическом рынке сейчас много движущих сил, включая растущую обеспокоенность по поводу распространения COVID-19 в мире, которое подрывает восстановление потребительского спроса", - отмечает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи, которого цитирует MarketWatch.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 594 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Это первый за четыре недели рост запасов нефти в США. Товарные запасы бензина выросли на 85 тыс. баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,07 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,55 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,7 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,4 млн баррелей.

Инвесторы обеспокоены возобновлением роста заболеваемости COVID-19 в ряде азиатских стран, которое ставит под вопрос перспективы восстановления глобального спроса.

Власти Индии объявили о новых карантинных мерах в ряде городов, включая Нью-Дели. Тем временем в отдельных японских префектурах может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений - при том, что всего через три месяца в стране должны начаться Олимпийские игры.

В центре внимания участников рынка также перспективы принятия в США законопроекта NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), в соответствии с которым министерство юстиции США сможет подавать антимонопольные иски против государств ОПЕК, отмечают аналитики.