Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 22 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли в среду после снижения по итогам двух предыдущих торговых сессий. Ранее на этой неделе индексы Dow Jones и S&P 500 отступили от рекордных отметок, достигнутых в прошлую пятницу. Аналитики связывали это снижение с ростом случаев COVID-19 в мире, особенно в Индии и Японии.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном повышаются вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 2,33%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск снизился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 мск увеличился на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,6%.

Вместе с тем цены на нефть снижаются в четверг утром на данных о неожиданном росте запасов нефти в США и опасениях относительно спроса на топливо в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Азии. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $64,87 за баррель, что на 0,69% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 1,9% - до $65,32 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $60,93 за баррель, что на 0,68% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов опустилась на 2,1% - до $61,35 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 594 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Это первый за четыре недели рост запасов нефти в США. Товарные запасы бензина выросли на 85 тыс. баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,07 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,55 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,7 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,4 млн баррелей.

Инвесторы обеспокоены возобновлением роста заболеваемости COVID-19 в ряде азиатских стран, которое ставит под вопрос перспективы восстановления глобального спроса. Власти Индии объявили о новых карантинных мерах в ряде городов, включая Нью-Дели. Тем временем в отдельных японских префектурах может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений - при том, что всего через три месяца в стране должны начаться Олимпийские игры.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду немного снизилась по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,051 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,841 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 апреля вырос на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 718,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Транснефть-001P-10" (+1,28%), "АФК Система-1Р-15" (+0,66%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,43%), а в лидерах снижения - облигации "Магнит БО-002P-03" (-0,28%), "Мегафон БО-001Р-05" (-0,26%) и "Роснефть-07" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Сэтл групп" полностью разместило облигации серии 001P-03 со сроком обращения 3 года объемом 7,5 млрд рублей по ставке на уровне 8,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,77% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 16 апреля. Объем размещения по итогам сбора книги заявок был увеличен до 7,5 млрд рублей с 5 млрд рублей.

РН банк полностью разместил выпуск 3-летних облигаций серии БО-001P-08 объемом 8 млрд рублей по ставке на уровне 7,4% годовых. Сбор заявок прошел 14 апреля.

ООО "ФЭС-Агро" разместило 3-летние облигации серии БО-02 объемом 500 млн рублей по ставке на уровне 11% годовых. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 14 апреля до 15:00 МСК 16 апреля. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 50% выпуска гасится в дату выплаты 11-го купона, оставшиеся 50% - в дату погашения. Купоны квартальные.

ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) (эмитентом облигаций выступает дочерняя компания - ООО "МВ Финанс") установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,3% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 2 года в размере 7,43% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 20 апреля. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 5 млрд рублей до 10 млрд рублей. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установило ставку 1-го купона ипотечных облигаций серии БО-001P-07 объемом 11,25 млрд рублей с поручительством АО "ДОМ.РФ" на уровне 6,9% годовых. Ожидаемый срок обращения выпуска - 6,5 года. Официально облигации гасятся в июне 2049 года. Ожидаемая дюрация - 2,3 года. Сбор заявок на выпуск проходил 20 апреля. Техразмещение запланировано на 22 апреля.

Кроме того, ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") планирует 22 апреля с 11:00 до 14:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии БО-001P-08 объемом 4 млрд 742,319 млн рублей. Дата погашения выпуска - 28 апреля 2051 года. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Облигации будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 7 трлн рублей.

ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 16-18-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 9,5% годовых. "РСГ-Финанс" разместил бонды БО-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2013 года по ставке 12,75% годовых. Бумаги имеют 24 полугодовых купона. Ставка текущего купона - 11,5% годовых. По выпуску 20 мая предстоит оферта. Дата погашения займа - 11 ноября 2025 года.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) 22 апреля досрочно погасит часть облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 на 406,7 млн рублей и на 35,390 млн рублей соответственно. 20 апреля эмитент исполнил оферты на эти суммы. Период предъявления бумаг к выкупу - с 13 по 19 апреля 2021 года. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости. Ранее компания уже выставляла несколько оферт на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 и досрочно гасила часть этих выпусков. ПАО "ТрансФин-М" полностью разместило 7-летние облигации 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей в феврале 2020 года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%. Ставка текущего купона - 5,9% годовых. Выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей был размещен в мае 2020 года. Ставка каждого купонного периода равна ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,9%. Ставка текущего купона - 6,15% годовых.