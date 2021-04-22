Утренние прогнозы: нейтральное открытие, консолидация

Большинство аналитиков прогнозируют нейтральный старт торгов на рынке акций в четверг и дальнейшую консолидацию в отсутствие поводов для направленного сильного движения.

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, ожидаем в четверг перехода российского рынка акций в консолидацию, что позволит индексу Мосбиржи удержать позиции в верхней половине диапазона 3500-3600 пунктов. При этом в ходе сессии, в случае улучшения внешней конъюнктуры, покупки в российских акциях активизируются, что позволит рынку сделать еще один шаг к верхней границе данного коридора".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне. Ситуация на российском рынке акций начала развиваться по сценарию боковика. После двух слабых сессий снижение индекса Мосбиржи приостановилось. Мы вновь видим активность покупателей, которые позитивно реагируют на локальный отскок западных площадок. При этом падение цен на нефть марки Brent на 1,8% игнорируется. В целом отметим, что колебания нефтяного рынка, который не показывает какой-то однозначной тенденции, в последние дни оказывают крайне слабое влияние на российские акции".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "В начале дня отечественный рынок акций может продолжить консолидацию с фокусом на небольшое снижение".

"Атон": "Вероятно нейтральное открытие рынка акций РФ в четверг".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с минимальным отклонением или же с незначительным понижением в пределах 0,3%, в диапазоне 3550-3565 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3540, 3520 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3580, 3600 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона пока не создает условий для его сильного направленного движения".