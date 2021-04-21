Рубль вечером несколько сократил темпы роста к доллару и евро на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 21 апреля. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня, но продолжают немного понижаться на "Московской бирже" в среду вечером; рубль сократил темпы роста к бивалютной корзине на фоне активно дешевеющей нефти, при этом позитивные настроения на рынке продолжают поддерживаться отсутствием в послании президента РФ Федеральному собранию украинской тематики и заявлений об эскалации военной напряженности во внешних взаимоотношениях России.

Курс доллара США составил 76,68 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 92,26 руб./EUR1, подешевев на 16 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,73 копейки - до 83,69 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько растерял темпы роста первой половины дня, но продолжает немного подрастать к доллару и евро, даже несмотря на активно дешевеющую нефть. Инвесторы позитивно оценили отсутствие в международной части послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина заявлений об эскалации военной напряженности во взаимоотношениях России и других стран мира. Поддержку рублю также оказывает подготовка компаний-экспортеров к пику налогового периода апреля.

Рынок позитивно оценил отсутствие в речи Путина конкретных угроз относительно возможных действий российских войск вблизи украинских границ и на территории Донбасса. Комментируя тему взаимоотношений России с ближайшими соседями, Путин лишь посетовал, что Запад оставил без адекватной реакции планировавшееся покушение на главу Белоруссии Александра Лукашенко, о котором тот сообщил 17 апреля.

В связи с этим Путин вкратце упомянул события 2014 года на Украине, закончившиеся отъездом президента Виктора Януковича, и попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в 2018 году. По словам Путина, госперевороты и попытки убийств должны быть осуждены вне зависимости от отношения к фигуре политического лидера.

Ситуация на востоке Украины обострилась в марте. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народная республика обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, обе стороны сообщают о погибших. Кроме того, Киев и страны Запада активно продолжают выражать обеспокоенность передвижениями российских войск в районе границы с Украиной.

Россия не хочет "сжигать мосты" с Западом, но не стоит воспринимать ее добрые намерения как слабость, подчеркнул Путин в послании. По его словам, попытки обвинять Россию по любому поводу или даже без повода превратились в ряде стран в спорт. "Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно - прямо без иронии скажу - можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство", - заявил Путин.

Он также повторил, что Россия настоятельно предлагает зарубежным странам обсудить тему стратегического вооружения. "Предметом, целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения - межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки - но и, подчеркну, все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи независимо от их оснащения", - сказал президент РФ.

Участники торгов находятся в ожидании пятничного заседания совета директоров ЦБ РФ, на котором будет обсуждаться вопрос повышения ключевой ставки. При этом рыночные ожидания свидетельствуют, что Банк России вновь повысит ключевую ставку, однако не ясно, как сильно. Игроки не уверены, что ЦБ решится на ускорение повышения ставки из-за недавних санкций США на госдолг, даже несмотря на рост инфляции.

На этой неделе инвесторы ожидают также заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. Трейдеры не рассчитывают, что ЕЦБ предпримет какие-то действия, но будут ждать от него сигналов, касающихся будущей нормализации политики.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, утром в среду на рынках преобладали risk-off настроения, к вечеру ситуация улучшилась, но большинство валют EM остались под давлением. При этом рубль поддержало отсутствие жестких милитаристских заявлений в послании президента, которые закладывали в котировки многие участники. "При этом анонсированные экономические меры не должны оказать выраженного проинфляционного давления и, соответственно, не являются фактором более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, что также позитивно для российских активов. Тем не менее, напряжение вокруг восточной Украины продолжает оставаться ключевым фактором для нашего рынка. В ближайшие дни перспективы для значительного укрепления рубля ограничены, но при снижении геополитической напряженности курс начнет укрепляться в сторону 75 руб./$1", - говорит Кадулин.

Начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко отметил, что послание российского президента Федеральному собранию в части оглашения геополитической повестки сопровождалось краткосрочным укреплением рубля. "К окончанию рабочего дня рубль несколько скорректировался, однако сохранил за собой плюс. На общем фоне валют EM такой результат выглядел нейтральным: с одной стороны, такие валюты, как турецкая лира и индонезийская рупия, демонстрировали заметное снижение, с другой стороны - валюты ЮАР и Мексики укреплялись еще сильнее рубля", - отметил Кравченко.

При этом, по его словам, если рынок расценил выступление российского президента в пользу некоторого смягчения геополитической напряженности, то на грядущем заседании ЦБ в пятницу вероятность повышения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) также может сократиться. "Мы полагаем, что в пятницу Банк России сохранит минимальный шаг повышения ключевой ставки на 25 б.п. (и повысит соответственно ставку до 4,75% годовых), хотя более агрессивный шаг в 50 б.п. все же остается вполне возможным. Пик ускорения инфляции на локальном рынке, похоже, пройден. Часть санкционных угроз уже реализовалась. Геополитический фон остается напряженным, однако в целом за последнее время ситуация относительно стабилизировалась, и без резких ухудшений в части политической ситуации новых серьезных санкций со стороны Запада пока можно не ожидать. Ситуация с нормализацией процентной политики ФРС США с момента последнего заседания Банка России не претерпела изменений и пока не вынуждает центробанки развивающихся рынков ускоряться с процессом повышения своих ставок. Все вместе, на наш взгляд, избавляет ЦБ РФ от необходимости повышать ключевую ставку сразу на 50 б.п., но не отменяет повышения ставки на 25 б.п. на заседании 23 апреля", - говорит Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок частично отыграли потери в среду, несмотря на данные, которые показали первый за четыре недели рост запасов нефти в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в среду снизилась на 1,28% - до $65,72 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 1,48% - до $61,74 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 594 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 85 тыс. баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,07 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,55 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,7 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,4 млн баррелей.

На настроения инвесторов также влияет возобновление роста заболеваемости COVID-19 в ряде азиатских стран, который ставит под вопрос перспективы восстановления глобального спроса.

Власти Индии объявили о новых карантинных мерах в ряде городов, включая Нью-Дели. Тем временем в отдельных японских префектурах может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений - при том, что всего через три месяца в стране должны начаться Олимпийские игры.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 апреля на 80,43 копейки, до 76,8198 руб./$1, и увеличил курс евро на 54,06 копейки, до 92,2913 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 36,85 копейки по отношению ко вторнику и составил 76,7455 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 24,66 копейки и составил 76,7362 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 720,006 млн, из которых $750,569 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 969,437 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 35,18 копейки, до 92,1993 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 6,69 копейки и составил 92,1756 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR476,355 млн, из которых EUR191,247 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR285,108 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 4,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,71% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 5,0% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником - 5,35% и 5,43% годовых соответственно.