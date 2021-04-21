Цены евробондов РФ в среду умеренно подросли, позитивно отреагировав на послание президента РФ Федеральному собранию

Москва. 21 апреля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли, позитивно отреагировав на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое в целом несколько снизило геополитические риски. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 5 базисных пунктов по отношению к закрытию 20 апреля и составила 115,43% от номинала, что соответствует доходности 1,915% годовых (снижение на 2 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries практически не изменилась за день, составив 101,11% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 0,03% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1,5 пункта, составив 188,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 82 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 130,46% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта - до 3,835% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 63 базисных пункта, поднявшись до 126,18% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 3,8% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 8 базисных пунктов, до 112,39% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта, до 2,17% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 подорожал на 60 базисных пунктов, до 122,92% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,85% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 12 базисных пунктов - до 110,35% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта, до 2,43% годовых).

И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 2 базисных пункта, до 109,065% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 1,035% годовых).

"Торги на рынке российских еврооблигаций сегодня открылись умеренным снижением котировок, которые продолжили негативную динамику в рамках коррекции после бурного роста на прошлой неделе. Вместе с тем во второй половине дня, после выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, ситуация на рынке заметно улучшилась, и цены не только отыграли утреннее падение, но и вышли уже в умеренный плюс по отношению к закрытию предыдущего дня. Инвесторы в целом посчитали выступление Путина достаточно миролюбивым, не провоцирующим какого-либо обострения отношения с Западом, поэтому активизировали покупки российских бумаг, которые из-за существующих геополитических рисков все еще имеют достаточно высокую кредитную премию. При этом сужение суверенных спредов сегодня было относительно небольшим, так как ситуация на мировых долговых рынках в целом не располагала игре на повышение. Тем не менее, отечественные евробонды все еще сохраняют заметный потенциал ценового роста, который может реализоваться в случае одновременного совпадения двух факторов - снижения геополитических рисков, с одной стороны, и благоприятной конъюнктуры мировых долговых рынков, с другой стороны", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.