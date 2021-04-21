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21 апреля 2021 года 19:13

Рынок акций РФ вырос в среду на фоне выступления Путина, индекс Мосбиржи превысил 3560п во главе с Северсталью

Москва. 21 апреля. Рынок акций РФ в среду вырос на фоне прошедшего выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию, где не было заявлений по поводу геополитической напряженности; сдерживающим "быков" фактором выступила просевшая нефть на опасениях за спрос на сырье в условиях новой волны пандемии COVID-19 в Азии.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3561,72 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1464,17 пункта (+0,6%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 4,4%.

Доллар просел до 76,63 рубля (-0,2 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,573% годовых (+0,7%).

Президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством России задачу обеспечить восстановление рынка труда после пандемии раньше, чем до конца текущего года. Также президент предложил до конца весенней сессии Госдумы внести поправки в действующее законодательство о валютном регулировании и упростить регулирование для несырьевых экспортеров.

По словам Путина, корпоративный сектор в 2021 году ждут рекордные прибыли, правительство проанализирует, как компании распорядятся этой прибылью, и будет поощрять тех, кто направит ее на развитие предприятий, а не на дивиденды. По словам президента, регионы РФ получат инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% годовых, на что до конца 2023 года будет предусмотрено 500 млрд руб.

"Русал" получит госгарантии для экологической модернизации алюминиевых заводов в Сибири, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, организаторы любых провокаций против интересов России "пожалеют о сделанном так, как давно уже не жалели", если кто-то воспринимает добрые намерения России как слабость, должен быть готовым к асимметричному, быстрому и жесткому ответу.

Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением. Президент выразил надежду, что инициатива личной встречи лидеров стран - постоянных членов СБ ООН состоится, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+4,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,9%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,9%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,6% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-3%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Показатель EBITDA группы ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") по итогам I квартала вырос на 53,2% по сравнению с IV кварталом, до $726 млн, сообщила компания. Это оказалось выше среднего прогноза аналитиков, которые ожидали прирост на 48%, до $703 млн. Совет директоров ММК рекомендовал выплатить 1,795 рубля на акцию по итогам I квартала.

Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, центральной темой послания президента РФ стала внутренняя политика и социально-экономическая поддержка граждан. Путин объявил о ряде новых выплат для социально уязвимых групп населения, а также поручил в течение месяца разработать новые меры поддержки бизнеса. Дополнительное бюджетное стимулирование будет ускорять восстановление экономики. В то же время ускоренное восстановление спроса может усиливать инфляционное давление. Это может побудить Банк России к более быстрому возвращению ключевой ставки в нейтральный диапазон 5-6% годовых, причем скорее ближе к середине или даже верхней части этого коридора.

Цены на нефть в рублях остаются высокими (около 5000 рублей за баррель Brent, что на 50% выше заложенной в бюджет РФ цены в 3280 рублей), что позволяет Минфину без проблем финансировать новые бюджетные расходы, не оказывая давление на долговой рынок, отмечает Васильев.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, основным негативом для рынков по-прежнему выступает угрожающая динамика пандемии во многих регионах мира. На фоне ускорения массовой вакцинации это вызывает опасения относительно ее эффективности, что в целом ставит под угрозу сценарий высоких темпов восстановления глобальной экономики.

Для российского рынка остается актуальной непростая геополитическая обстановка, периодически угрожающая эскалацией и в целом создающая негативный новостной фон, который отпугивает инвесторов от рублевых активов. В конце послания российского президента Федеральному собранию рубль и акции подросли, так как не прозвучало слишком жестких геополитических заявлений, которых опасались многие инвесторы. Однако сдерживающим фактором выступило ухудшение внешней рыночной ситуации.

Нефть вечером отыграла часть дневного провала, хотя статистика из США показала неожиданное увеличение запасов нефти. Пара доллар/рубль вновь не смогла закрепиться над уровнем 77 руб./$1, резко откатившись на фоне выступления Путина. Таким образом, продолжается консолидация доллара в рамках диапазона 75,22-78,05 руб./$1, отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в среду стабилизировался после падения с начала недели, индексы подросли за счет поддержки со стороны корпоративных историй и индексов в США.

В четверг инвесторы смогут оценить не только отчетности, но и макроэкономические данные из США, среди которых цифры по рынку труда и продажам вторичного жилья. Нефтяной рынок в целом обеспокоен критической ситуацией с коронавирусом в Индии и рисками замедления спроса в стране, а также находится в ожидании новостей с ядерных переговоров Ирана.

Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов оставались в сдержанном "плюсе" и удерживались выше ключевых поддержек 3530 и 1455 пунктов. Ситуация в целом выглядит скорее неопределенной и указывает на присутствие рисков тестирования поддержек в ближайшие дни. Инвесторы пока наблюдают за развитием ситуации на геополитической арене и сохраняют особенно позитивный взгляд на акции металлургического сектора. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3500-3600 пунктов, считает Кожухова.

Ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что вопреки многим ожиданиям, главный фокус выступления Путина был сделан не на ракеты и международную ситуацию, а на решение внутренних проблем. Для рынка это стало больше позитивом, чем негативом. Из важных вещей можно отметить предложение выделить регионам до 500 млрд рублей на инфраструктурные проекты, скорое создание льготной программы кредитования для туристической инфраструктуры, а также обещание достроить скоростную трассу Москва-Казань-Екатеринбург за три года. Для несырьевых экспортеров обещается снизить валютный контроль. И наконец, президент призвал улучшить деловой климат в стране. В частности, говорилось о поощрении реинвестирования дивидендов в развитие экономики страны, а также о создании условий, когда строительство нового предприятия "под ключ" будет быстрее и выгодней, чем в других регионах мира. Правительству и Центробанку поручили сдерживать рост инфляции. Последнее, скорее, намекает на более высокую решимость регулятора на заседании 23 апреля. Более позитивно на выступление президента отреагировал рубль, а рынок акций оказался под давлением дешевеющей нефти.

Шансы на то, что ставка ЦБ РФ будет повышена 23 апреля сразу на 50+ базисных пунктов, существенно возрастает. В целом на рынке даже считают наиболее правильным сделать шаг в 100 базисных пунктов и на этом завершить процесс нормализации, поскольку рынок ОФЗ уже отражает подобную перспективу.

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что в ОПЕК+ могут подтвердить или подкорректировать свои планы на производство в рамках совещания на следующей неделе. Поводом для пересмотра может стать ситуация в ряде стран с возвращением карантинных мер против COVID-19. В Индии ежедневный прирост заболеваемости уже превышает четверть миллиона случаев. В Японии режим ЧС может быть принят в Токио и Осаке.

Впереди май, в рамках которого традиционно работает совет "продай и гуляй". Эффект выступления президента РФ Владимира Путина может быстро сойти на нет. Отечественный рынок акций пока не готов расти в условиях внешнеполитической неопределенности, считает Кочетков.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,7-1%, завершив в "минусе" вторую сессию подряд. Инвесторы анализируют финансовые результаты и прогнозы крупнейших компаний, чтобы оценить, насколько оправдана высокая стоимость акций, пишет The Wall Street Journal. Сильные экономические данные США усилили ожидания и стимулировали недавнее ралли на рынке, в результате которого основные индексы обновили максимумы.

В среду в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2%, китайский Shanghai Composite остался на уровне вторника, гонконгский Hang Seng снизился на 1,8%) на фоне опасений по поводу пандемии, но подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,7%) и США (индекс S&P 500 растет на 0,6%).

Рост заболеваемости COVID-19 в таких странах, как Индия, омрачает перспективы восстановления экономики, что отрицательно сказывается на настроениях инвесторов, говорят аналитики. В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Нефть в среду подешевела из-за ухудшения перспектив спроса на фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 в ряде азиатских стран; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,4 ниже уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $65,91 за баррель (-1% и -0,7% во вторник), июньская цена WTI - $61,92 за баррель (-1,2% и -1,2% накануне).

Власти Индии объявили о новых карантинных мерах в ряде городов, включая Нью-Дели. Тем временем в отдельных японских префектурах может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений - при том, что всего через три месяца в стране должны начаться Олимпийские игры.

Согласно вышедшей в среду статистике Минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 594 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 3,55-4,4 млн баррелей), запасы бензина выросли на 85 тыс. баррелей (ожидался рост на 1 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 1,07 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,7 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+9,4%, ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+8,5%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+7,2% и +6,9% "префы"), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+5,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,2%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,7%), акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+3,2%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+3,1%).

"КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (+2,2%), показав в I квартале заметный рост производства и продаж в годовом выражении, повысил производственный план на 2021 год на 13%, до 39 тыс. автомобилей, следует из пресс-релиза компании. Как сообщалось, в январе-марте автопроизводитель увеличил выпуск машин на 32% к 2020 г., до 9,796 тыс. единиц.

Подешевели акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-6,6%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-5,3% и -5,5% "префы"), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-5,3%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-2,4%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,3%), акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2,3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 85,437 млрд рублей (из них 13,743 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,726 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 7,246 млрд рублей - на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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