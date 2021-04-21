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21 апреля 2021 года 18:24
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "ММК" с целевой ценой 77 руб. за штуку, полагая, что 2021 год будет удачным для отрасли в целом и "ММК" в частности, говорится в комментарии инвесткомпании. ""ММК" отчитался по МСФО за I кв. 2021г. Консолидированная выручка оказалась близка к прогнозам и составила $2185 млн. Это на 18% больше чем в IV кв. и на 28% больше чем в I кв. 2020г. EBITDA и прибыль несколько превысили наши ожидания и составили $726 млн и $477 млн соответственно. Прибыль выросла в полтора раза в квартальном и в 3,5 раза в годовом сравнении. Показатель EBITDA увеличился на 53% кв/кв и на 64% г/г. Рентабельность EBITDA поднялась до 33,2% по сравнению с 25,8% годом ранее", - отмечает аналитик "Финама" Алексей Калачев. Свободный денежный поток сохранился на уровне 4К2020 ($125 млн), прибавив 8,7% в годовом сопоставлении. Чистый долг незначительно вырос, но долговая нагрузка на отчетную дату осталась на низком уровне 0,08х по отношению к EBITDA. По мнению эксперта, это позволяет "ММК" распределить на дивиденды не менее 100% свободного денежного потока. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам квартала в расчете 1,795 рубля на акцию. "Фактически, общий объем дивидендов соответствует 212% от свободного денежного потока за квартал или чуть более половины всей чистой прибыли за период, - указывает Калачев. - Текущая дивидендная доходность составляет 2,66% к цене на закрытие рынка 20 апреля. Металлурги вновь подтверждают дивидендную привлекательность акций и делают заявку на двузначную годовую дивидендную доходность, что будет поддерживать их акции". Аналитик полагает, что 2021 год обещает быть удачным для отрасли в целом и "ММК" в частности. Запуск инфраструктурных проектов в США, продолжение их реализации в Китае и России поддержат цены на продукцию "ММК" на внутреннем и внешнем рынках. "Благоприятная конъюнктура на мировых рынках и сезонный рост спроса со стороны строительной индустрии в России положительно скажутся на объемах продаж "ММК" во II квартале. При этом в мае 2021г "ММК" планирует осуществить запуск реверсивного стана 1700 х/п, что отразится на структуре портфеля продаж ростом доли премиальной продукции. Мы сохраняем рекомендацию "Покупать" по акциям "ММК" с целевой ценой в районе 77 рублей за штуку", - заключает эксперт "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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