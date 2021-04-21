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21 апреля 2021 года 15:46

Рубль днем укрепляется к доллару и евро по итогам оглашения послания президента РФ Федеральному собранию

Москва. 21 апреля. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине по итогам оглашения президентом РФ Владимиром Путиным международной части послания Федеральному собранию, в которой, в частности, отсутствовала украинская тематика и заявления об эскалации военной напряженности во внешних взаимоотношениях России.

Курс доллара США составил 76,67 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 92,06 руб./EUR1, подешевев на 35,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,78 копейки - до 83,59 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 апреля на 80,43 копейки, до 76,8198 руб./$1, и увеличил курс евро на 54,06 копейки, до 92,2913 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к доллару и евро на дневных торгах благодаря отсутствию в международной части послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина заявлений об эскалации военной напряженности во взаимоотношениях России и других стран мира.

Кроме того, рынок позитивно оценил отсутствие в речи Путина конкретных угроз относительно возможных действий российских войск вблизи украинских границ и на территории Донбасса. Комментируя тему взаимоотношений России с ближайшими соседями, Путин лишь посетовал, что Запад оставил без адекватной реакции планировавшееся покушение на главу Белоруссии Александра Лукашенко, о котором тот сообщил 17 апреля.

В связи с этим Путин вкратце упомянул события 2014 года на Украине, закончившиеся отъездом президента Виктора Януковича, и попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в 2018 году. По словам Путина, госперевороты и попытки убийств должны быть осуждены вне зависимости от отношения к фигуре политического лидера.

Россия не хочет "сжигать мосты" с Западом, но не стоит воспринимать ее добрые намерения как слабость, кроме того подчеркнул Путин. По его словам, попытки обвинять Россию по любому поводу или даже без повода превратились в ряде стран в спорт. "Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно - прямо без иронии скажу - можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство", - заявил Путин.

Он также повторил, что Россия настоятельно предлагает зарубежным странам обсудить тему стратегического вооружения. "Предметом, целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения - межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки - но и, подчеркну, все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи независимо от их оснащения", - сказал президент РФ.

"Топ-3 вывода по горячим следам послания Владимира Путина. Он предпочел быть "добрым следователем". Правда, пару раз шлепнул ладонью по столу. 1) Ничего страшного не произошло, обошлось без сенсаций. 2) Рынок и рубль чувствуют себя после послания спокойно и даже расслаблено. 3) Успокаиваться рано - впереди Совбез ("злой следователь"?) (. . .) Был в послании момент, когда сердце немного екнуло - во время комментариев относительно недавней ситуации в Белоруссии. Дальше было несколько любопытных пассажей относительно ситуации в геополитике в целом. В частности, аналогию с Шерханом и многочисленными шакалами Табаки следует признать остроумной. Ну и дежурные фразы про ассиметричные и жесткие ответы на нападки на Россию, которые, по словам президента, на Западе превратились в некий новый вид спорта" - говорит президент ИГ "Московские партнеры" Евгений Коган.

"Напряжение вокруг ситуации в восточной Украине продолжает возрастать, в частности, сегодня в США будет рассмотрен законопроект, предусматривающий предоставление вооружения Киеву. Сегодняшнее выступление президента РФ может поддержать рынок в рамках раскрытия подробностей инвестиционных вложений, но любые резкие заявления о геополитике добавят негатива российским активам. В ближайшие дни перспективы для значительного укрепления рубля ограничены, но при снижении геополитической напряженности курс начнет укрепляться в сторону 75 руб./$1", - тем временем подчеркивали аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) непосредственно перед посланием.

Участники торгов находятся в ожидании пятничного заседания совета директоров ЦБ РФ, на котором будет обсуждаться вопрос повышения ключевой ставки. При этом рыночные ожидания свидетельствуют, что Банк России вновь повысит ключевую ставку, однако не ясно, как сильно. Игроки не уверены, что ЦБ решится на ускорение повышения ставки из-за недавних санкций США на госдолг, даже несмотря на рост инфляции.

На этой неделе инвесторы ожидают также заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. Трейдеры не рассчитывают, что ЕЦБ предпримет какие-то действия, но будут ждать от него сигналов, касающихся будущей нормализации политики.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в среду на фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 в ряде азиатских стран, который ставит под вопрос перспективы восстановления глобального спроса.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду снизилась на 1,46% - до $65,98 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 1,63% - до $62,02 за баррель.

Власти Индии объявили о новых карантинных мерах в ряде городов, включая Нью-Дели. Тем временем в отдельных японских префектурах может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений - при том, что всего через три месяца в стране должны начаться Олимпийские игры.

Инвесторы в среду также ожидают публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, которые будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 436 тыс. баррелей. Если данные будут подтверждены официальным докладом, рост запасов в Штатах будет первым за четыре недели.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти за неделю, завершившуюся 16 апреля, на 4,4 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 4,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,71% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 5,0% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником - 5,35% и 5,43% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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