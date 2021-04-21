Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, будет в диапазоне 6,7-7,3% до конца 2021г - ПСБ

10-летние ОФЗ, скорее всего, будут торговаться в широком диапазоне с доходностью 6,7-7,3% годовых до конца текущего года, сообщается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

По мнению аналитиков ПСБ, на цены ОФЗ существенное влияние будут оказывать следующие факторы:

- Геополитические и санкционные риски;

- Динамика инфляции в РФ и темпы повышения ключевой ставки ЦБР;

- Темпы восстановления мировой экономики, аппетит к риску на глобальных рынках, изменение доходности облигаций развитых и развивающихся стран.

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