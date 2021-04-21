Вероятно повышение ставки ЦБ РФ до 5% на заседании 23 апреля - ITI Capital

Вероятно повышение ключевой ставки Банка России на 50 б.п. (до 5%) на заседании в пятницу, 23 апреля 2021 года, говорится в обзоре ITI Capital.

Основным событием недели станет опорное заседание Банка России по монетарной политике, которое пройдет в пятницу, 23 апреля, констатируют аналитики компании.

"С учетом стремительно меняющейся рыночной картины и непрекращающегося потока противоречивых внешнеполитических новостей, наш базовый прогноз был повышен и теперь предусматривает ключевую ставку в 5% после 23 апреля. Также считаем, что на конец года ставка достигнет 5,25% при условии относительной стабильности базовых параметров", - пишут они.

Что касается ожидаемой риторики регулятора, то, скорее всего, ЦБ опять пошлет жесткий сигнал о нормализации монетарной политики и готовности вернуть ставку в диапазон 5-6%, указывают эксперты ITI Capital.

При этом аналитики не ждут заметной реакции рынка, даже если ЦБ решит повысить ставку сразу на 50 б.п., поскольку это давно отражено в доходности коротких ОФЗ.

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