Падение цены акций ММК ниже 63 руб. возможно лишь при общем ухудшении внешнего фона - "Велес Капитал"

Падение котировок акций "ММК" ниже уровня в 63 рубля возможно лишь при общем ухудшении внешнего фона, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал".

Котировки акций "ММК" в первой половине торговой сессии в среду колебались между плюсом и минусом после публикации сильных финансовых результатов за первый квартал 2021 года, которые совпали с консенсусом, констатирует эксперт.

Выручка компании выросла на 28% г/г, EBITDA - на 64% г/г благодаря повышению мировых цен на сталь. "ММК" также сообщила о намерении выплатить дивиденды за первый квартал текущего года в размере 1,8 руб. на акцию (дивидендная доходность - 2,6%).

"С технической точки зрения, бумаги "ММК" на текущей неделе скорее склонны к нисходящей коррекции ввиду сохранения сильной среднесрочной перекупленности, для снятия которой котировкам придется вернуться ниже 66 рублей. Краткосрочно район важных поддержек расположен у 63 рублей - падения ниже скорее стоит ожидать при общем ухудшении внешнего фона, - отмечает Кожухова. - В целом можно говорить о сохранении по котировкам акций сильного восходящего тренда, но у текущих отметок скорее имеет смысл зафиксировать как минимум часть полученной прибыли ввиду рисков развития коррекционного снижения. В остальном "лонги" не теряют актуальности до закрепления ниже 63 рублей".

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