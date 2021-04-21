ПСБ рекомендует держать акции Ростелекома с прогнозной ценой 109 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Ростелекома" с прогнозной ценой на уровне 109 рублей за штуку, говорится в обзоре.

"Мы оцениваем новую стратегию "Ростелекома" умеренно позитивно. Дивидендная доходность по текущему курсу составит 4,8%. Целевой уровень по бумаге - 109 рублей за акцию, рекомендация - "держать", - пишут эксперты ПСБ.

Стратегия "Ростелекома" нацелена на рост выручки на 28% (с 547 млрд руб. в 2020 году до более 700 млрд руб. в 2025 году), отмечают аналитики банка. Компания планирует сохранить CAPEX на уровне 2020 года, то есть 136 млрд руб.

Также в перспективе есть планы по привлечению стратегических партнеров и выводу на IPO отдельных бизнесов, обращают внимание в ПСБ.

Анонсирована и новая стратегия дивидендных выплат: в 2021-23 гг. компания "Ростелеком" намерен платить на обыкновенную акцию минимум 5 рублей, ежегодно наращивая выплаты на не менее чем 5% , и сохранять долю от чистой прибыли не менее 50%, отмечают эксперты ПСБ.

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