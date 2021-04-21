Рынок акций РФ днем сохраняет оптимизм в свете выступления Путина, индекс Мосбиржи превысил 3570п

Москва. 21 апреля. Рынок акций РФ днем в среду сохраняет оптимистичный настрой в свете состоявшегося выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию; индекс Мосбиржи превысил 3570 пунктов, при этом внешние площадки подают смешанные сигналы (подросла Европа и подешевела нефть - Brent откатилась ниже $66 за баррель).

К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 3571,34 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1465,96 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,9%.

Доллар просел до 76,64 рубля (-0,19 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,575% годовых (+0,8%).

Президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством России задачу обеспечить восстановление рынка труда после пандемии раньше, чем до конца текущего года. Также президент предложил до конца весенней сессии Госдумы внести поправки в действующее законодательство о валютном регулировании и упростить регулирование для несырьевых экспортеров.

По словам Путина, корпоративный сектор в 2021 году ждут рекордные прибыли, правительство проанализирует, как компании распорядятся этой прибылью и будет поощрять тех, кто направит ее на развитие предприятий, а не на дивиденды. По словам президента, регионы РФ получат инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% годовых, на что до конца 2023 года будет предусмотрено 500 млрд руб.

"Русал" получит госгарантии для экологической модернизации алюминиевых заводов в Сибири, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, организаторы любых провокаций против интересов России "пожалеют о сделанном так, как давно уже не жалели", если кто-то воспринимает добрые намерения России как слабость, должен быть готовым к асимметричному, быстрому и жесткому ответу.

Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением. Президент выразил надежду, что инициатива личной встречи лидеров стран - постоянных членов СБ ООН состоится, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,8% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги "Московской Биржи" (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +1,2% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Показатель EBITDA группы ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") по итогам I квартала вырос на 53,2% по сравнению с IV кварталом, до $726 млн, сообщила компания. Это оказалось выше среднего прогноза аналитиков, которые ожидали прирост на 48%, до $703 млн. Совет директоров ММК рекомендовал выплатить 1,795 рубля на акцию по итогам I квартала.

Подешевели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Как отмечает аналитик Sber CIB Коул Эйксон, новости о пандемии коронавируса последние несколько дней были неоднозначны, поэтому некоторые эксперты связывают негативный настрой инвесторов с глобальным ростом заболеваемости и недостаточно высокими темпами вакцинации. На динамику рынков также повлияли фиксация прибыли и подготовка инвесторов к сезону корпоративной отчетности, особенно в США.

В выступлении президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию инвесторов интересовали, прежде всего, возможные изменения во внешней политике страны или во внутриэкономической политике правительства, считает Эйксон.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, мировые рынки снизились, уход от риска был спровоцирован ростом случаев заражения COVID-19, что нейтрализует сильную макроэкономическую статистику США и Китая, а также сильные финансовые отчетности корпоративного сектора за I квартал.

В среду рынок акций РФ делает попытки роста, так как reflation trade стимулирует уход инвесторов в циклические активы - отмечается спрос на акции компаний горно-металлургического и финансового секторов. Главным событием дня стало выступление президента РФ Путина с посланием к Федеральному собранию.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на мировых рынках основные опасения остаются связанными с коронавирусной пандемией: в Индии ежедневный прирост более 250 тыс. новых случаев, Япония рассматривает варианты возвращения чрезвычайной ситуации.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, причиной неагрессивных продаж накануне стала уже не политика, а снижение американского рынка акций, который начал откат от верхней границы восходящего канала на уровне около 4175 пунктов по индексу S&P500. Хорошая статистика по экономике США и сильная корпоративная отчетность за первый квартал уже отыграны, поводов для пробоя канала нет. Так что коррекция за океаном вполне логичная. Поддержка в виде нижней границы канала проходит сейчас в районе 4000 пунктов, но не факт, что S&P500 спустится до этого уровня.

Примерно аналогичная картина и по индексу МосБиржи, который также находится в восходящем канале. Поддержкой по рублевому индикатору выступает район чуть выше 3500 пунктов. Однако особого желания распродавать российские акции не видно, о чем наглядно свидетельствует стабилизация лидера рынка - акций Сбербанка.

Техническая картина для рубля негативна - пара доллар-рубль так и не смогла пройти поддержку 76 руб./$1, которая ранее была верхней границей боковика. Теперь можно ожидать ухода пары ближе к следующему сопротивлению 78 руб./$1. Драйвером этого движения может быть новый политический или санкционный негатив, а также окончание налогового периода, который пока лишь не дает рублю сильно опуститься, считает Антонов.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,7-1%, завершив в "минусе" вторую сессию подряд. Инвесторы анализируют финансовые результаты и прогнозы крупнейших компаний, чтобы оценить, насколько оправдана высокая стоимость акций, пишет The Wall Street Journal. Сильные экономические данные США усилили ожидания и стимулировали недавнее ралли на рынке, в результате которого основные индексы обновили максимумы.

В среду в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2%, китайский Shanghai Composite остался на уровне вторника, гонконгский Hang Seng снизился на 1,8%) на фоне опасений по поводу пандемии, но подросла Европа (индексы FTSE, CAC40 растут на 0,1-0,3%, DAX просел на 0,1%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне вторника).

Рост заболеваемости COVID-19 в таких странах, как Индия, омрачает перспективы восстановления экономики, что отрицательно сказывается на настроениях инвесторов, говорят аналитики. В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Нефть днем в среду дешевеет из-за ухудшения перспектив спроса на фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 в ряде азиатских стран; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК составила $65,93 за баррель (-1% и -0,7% во вторник), июньская цена WTI - $61,96 за баррель (-1,1% и -1,2% накануне).

Так, власти Индии объявили о новых карантинных мерах в ряде городов, включая Нью-Дели. Тем временем в отдельных японских префектурах может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений - при том, что всего через три месяца в стране должны начаться Олимпийские игры.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 436 тыс. Если данные будут подтверждены официальным докладом, рост запасов в Штатах будет первым за четыре недели.

Минэнерго США обнародует еженедельные данные о запасах энергоносителей в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти за неделю, завершившуюся 16 апреля, на 4,4 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+16,7% и +12,5% "префы"), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+13,1%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,9%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+3,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,8%), En+ (MOEX: ENPG) (+2,4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,1%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+1,9%).

"КАМАЗ", показав в I квартале заметный рост производства и продаж в годовом выражении, повысил производственный план на 2021 год на 13%, до 39 тыс. автомобилей, следует из пресс-релиза компании. Как сообщалось, в январе-марте автопроизводитель увеличил выпуск машин на 32% к 2020 г., до 9,796 тыс. единиц.

Подешевели акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-9,9%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-3,4%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 39,394 млрд рублей (из них 7,992 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,972 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 3,005 млрд рублей - на акции "Норникеля").