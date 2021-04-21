Рубль при снижении геополитической напряженности начнет укрепляться до 75 руб./$1 - Банк "Санкт Петербург"

Рубль при снижении геополитической напряженности начнет укрепляться до 75 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт Петербург".

"Валюты EM в среду в основном слабеют на фоне общего умеренного risk-off, курс доллар/рубль растет на 0,2%. Напряжение вокруг ситуации в восточной Украине продолжает возрастать, в частности, сегодня в США будет рассмотрен законопроект, предусматривающий предоставление вооружения Киеву. Выступление президента РФ может поддержать рынок в рамках раскрытия подробностей инвестиционных вложений, но любые резкие заявления о геополитике добавят негатива российским активам. В ближайшие дни перспективы для значительного укрепления рубля ограничены, но при снижении геополитической напряженности курс начнет укрепляться в сторону 75 руб./$1", - пишут аналитики банка.

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