"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal с целью $300 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: $250, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты "Финама" отмечают, что на фоне сильного сезона отчётности по компаниям из банковского сектора за I кв. 2021г ожидаются отличные результаты по компаниям других секторов. 5 мая PayPal предоставит отчётность, где ожидается рост показателей по EPS до 1,01. При более лучшей предоставленной отчётности и прогнозах на 2021г это отразится на стоимости акций.

"Бумага после распродаж устояла на уровне поддержки и предприняла попытку вернуться в восходящий канал. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $300. При покупке на объем 10%, риск на портфель составит 0,55 %. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4", - указывают аналитики инвесткомпании.

PayPal Holdings - крупнейшая дебетовая электронная платёжная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.

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