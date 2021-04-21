"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 38 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,5%, стоп-приказ: 33 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

28 апреля на IPO выходит Segezha Group, 96,7% которой принадлежат"Системе". Успешное размещение акций Segezha сыграет только на пользу для котировок АФК "Система", полагают аналитики "Финама".

"С точки зрения технического анализа бумага движется в восходящем тренде. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 38 руб. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне 33,9 руб., риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7", - указывают эксперты инвесткомпании.

ПАО АФК "Система" - это российская инвестиционная компания. Ее вложения обладают широкой диверсификацией, что помогает компании снизить отраслевые риски. Основные направления инвестирования: телекоммуникации, медицина, производство древесины и бумаги, IT, сельское хозяйство, фармацевтика, ритейл, гостиничный бизнес, высокие технологии, финансы, микроэлектроника и биотехнологии. Основные активы компании демонстрируют неплохие финансовые результаты и имеют хорошую перспективу развития, говорится в комментарии "Финама".

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