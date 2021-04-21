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Главная / Мнения аналитиков / Котировки бумаг Норникеля обладают хорошим потенциалом роста - ITI Capital
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21 апреля 2021 года 12:32
Котировки бумаг Норникеля обладают хорошим потенциалом роста - ITI Capital
Котировки бумаг ГМК "Норильский никель" обладают хорошим потенциалом роста, считают аналитики ITI Capital. "Несмотря на сокращение производства никеля и меди в первом квартале 2021 года, повышение прогноза по производству металлов на текущий год (с учетом опережающего восстановления работы рудника "Октябрьский" и сроков проведения необходимого ремонта на Норильской обогатительной фабрике) позитивно для котировок бумаг "Норникеля", которые до сих пор не в полной мере восстановились после стремительного снижения под давлением новостей об авариях. В отсутствие долгосрочных последствий аварий, а также на фоне рекордных цен на корзину металлов "Норникеля" мы считаем, что у котировок бумаг ГМК хороший потенциал роста", - указывают эксперты ITI Capital. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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.21 апреля 2021 года 15:53
Аналитики Альфа-банка позитивно оценивают перспективы котировок акций "ФосАгро", говорится в обзоре экспертов Бориса Красноженова и Юлии Толстых. Компания "ФосАгро" во вторник представила сильные операционные результаты за первый квартал 2021 года, которые продемонстрировали рост производства и... читать дальше
.21 апреля 2021 года 15:46
Рубль днем укрепляется к доллару и евро по итогам оглашения послания президента РФ Федеральному собранию
Москва. 21 апреля. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине по итогам оглашения президентом РФ Владимиром Путиным международной части послания Федеральному собранию, в которой, в частности, отсутствовала украинская тематика и заявления об эскалации военной напряженности во внешних взаимоотношениях России. читать дальше
.21 апреля 2021 года 15:32
Падение цены акций ММК ниже 63 руб. возможно лишь при общем ухудшении внешнего фона - "Велес Капитал"
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Рубль при снижении геополитической напряженности начнет укрепляться до 75 руб./$1 - Банк "Санкт Петербург"
Рубль при снижении геополитической напряженности начнет укрепляться до 75 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт Петербург". "Валюты EM в среду в основном слабеют на фоне общего умеренного risk-off, курс доллар/рубль растет на 0,2%. Напряжение вокруг ситуации в восточной Украине продолжает... читать дальше
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