Интерес к потребительскому сектору может вернуться при укреплении рубля ниже 75 руб./$1 - BCS Express

Интерес инвесторов к потребительскому сектору, а также акциям "МТС", "Юнипро" и банков может вернуться в случае укрепления рубля ниже 75 руб./$1, говорится в комментарии аналитика BCS Express Василия Карпунина.

"Текущая неделя стартовала с обновления исторических максимумов по индексу Мосбиржи, после чего сразу же началась фиксация прибыли. Индекс Мосбиржи развернулся вниз после достижения области 3600-3620 п. Активных покупок широким фронтом пока не наблюдается. Слабой динамике рублевых активов способствует ухудшение внешнего фона, а также общая геополитическая ситуация, остающаяся напряженной. И хотя недавние санкции оказались некритичными и теперь, казалось бы, должен начаться период снижения рисков и неопределенности, пока не видим возврата интереса к российским активам. На мой взгляд, это временное явление", - отмечает Карпунин.

По его мнению, ситуация на сырьевых площадках по-прежнему предполагает пространство для роста акций тяжеловесных экспортеров, которые могут подержать индекс. Это касается нефтегазового сектора, металлургов.

"Интерес к внутренним историям может вернуться в случае укрепления рубля, например, ниже 75 руб./$1. В фокусе окажутся потребительский сектор и такие истории, как "МТС", "Юнипро", банки. Каких-то масштабных волн снижения по российскому рынку акций можно ожидать лишь при ухудшении геополитической обстановки. При прочих равных причин для глубокой просадки пока нет. По индексу Мосбиржи стоит следить за поддержкой в районе 3470 п., где сейчас проходит нижняя граница восходящего канала. Если вдруг она все-таки будет пройдена вниз, то цели коррекции сместятся к диапазону 3330-3370 п. Что касается сценария роста, то ускорение может произойти при закреплении выше 3620 п. В таком случае далее подъем продолжится к 3690-3700 п.", -прогнозирует эксперт BCS Express.

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