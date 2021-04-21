ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВТБ с прогнозной ценой 0,053 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают рекомендацию "покупать" для акций банка ВТБ с прогнозной ценой на уровне 0,053 руб. за штуку, говорится в обзоре.

"По итогам 2021 года ВТБ планирует на четверть нарастить портфель розничных кредитов - до 4,6 трлн рублей - за счет ипотеки и кредитов наличными: вдвое быстрее рынка (+11,5%). Рост портфеля привлеченных средств физлиц ожидается в пределах 15% за счет инвестиционных инструментов - до 7,8 трлн рублей. Несмотря на то что планы по розничному бизнесу выглядят достаточно амбициозно, подтверждение планов по выплате 50% прибыли в виде дивидендов является позитивным сигналом для инвесторов. Дополнительным источником прибыли также могут стать частичный роспуск созданных в 2020 году резервов, а также активные инвестиции в ОФЗ. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" акции ВТБ с целевой ценой 0,053 руб. за бумагу", - отмечают в ПСБ.

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