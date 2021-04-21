Рубль пока останется в диапазоне 76-77 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Курс рубля к доллару, скорее всего, останется в диапазоне 76-77 руб./$1 в ближайшее время, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль во вторник сохранил топ-3 позицию среди аутсайдеров ЕМ валют. Геополитическая картина все больше будоражит, фундаментальные аргументы вновь отходят на второй план, работают лишь эмоции. В этих условиях многие, вероятно, предпочтут понаблюдать за всем со стороны. Основными "актерами" будут экспортеры и краткосрочные спекулянты. Их потоки, по нашему мнению, будут пока удерживать курс в диапазоне 76-77 руб./$1. Среднесрочно по-прежнему ставим на некоторую деэскалацию и возврат к 74-76 руб./$1", - пишет эксперт инвесткомпании.

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