"Финам" рекомендует держать акции PSEG с целью $70,1

"Финам" рекомендует держать акции PSEG с целевой ценой $70,1 за штуку на горизонте 12 месяцев, что дает потенциал роста 12,4% от текущей цены $62,4, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперт Александр Ковалев отмечает следующие позитивные моменты:

- PSEG в марте 2020г получила продление лицензии на атомные энергоблоки Peach Bottom до 2053-2054гг.

- CAPEX на ближайшие три года составит около $9,2 млрд с фокусом на передаточной и распределительной инфраструктуре.

- Ожидаемая дивидендная доходность NTM акций PSEG прогнозируется на уровне 3,3%, что на 56 б. п. больше медианной доходности по ключевым конкурентам компании.

- PSEG в ближайшие годы продолжит увеличивать присутствие в секторе ветроэнергетики, разрабатывая совместные проекты с Orsted North America.

- К 2050г менеджмент компании планирует достигнуть отметки чистых нулевых выбросов CO2.

Public Service Enterprise Group (PSEG) - публичный коммунальный холдинг, расквартированный в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси. Компания преимущественно занята в секторе электро- и газоснабжения потребителей.

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