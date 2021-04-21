ПСБ рекомендует держать бумаги "ФосАгро" с прогнозной ценой 4610 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать бумаги "ФосАгро" с прогнозной ценой на уровне 4610 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"В первом квартале 2021 года компания "ФосАгро" показала сильные операционные результаты, чему способствовали сезонный спрос и благоприятная экономическая конъюнктура. Цены на MAP/DAP за отчетный период выросли в среднем на 30-40% кв/кв. Мы ожидаем впечатляющий рост финансовых результатов "ФосАгро" по итогам первого квартала. Рекомендуем "держать" бумаги компании, целевой уровень - 4610 рублей за акцию", - отмечают эксперты ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.