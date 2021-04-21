Новая дивидендная стратегия Ростелекома повысит интерес инвесторов к его акциям -"Атон"

Новая дивидендная стратегия "Ростелекома" повысит интерес инвесторов к его акциям, говорится в комментарии "Атона".

"Ростелеком" представил свою новую стратегию на 2021-2025 гг. в рамках Дня инвестора, отмечают аналитики "Атона". Группа отметила, что уже достигла целевых показателей своей стратегии на 2018-2022 гг. Ожидается, что выручка вырастет с 546 млрд руб. в 2020г до свыше 700 млрд руб. в 2025г (+28%; CAGR 5,1%). OIBDA и чистая прибыль к 2025 году должны увеличиться в 1,5x и 2x раза соответственно.

Компания намерена выйти на рентабельность OIBDA более 40% к 2025г (27,3% в 2020 году), надеясь достичь этого за счет агрессивной оптимизации затрат. В среднем капзатраты останутся на прежнем уровне с локальным пиком в 2021г.

"Ростелеком" планирует увеличить долю новых вертикалей (включая центры обработки данных, кибербезопасность, цифровую медицину и т. д.) в общей выручке до 25% (14% в 2020), что приведет к росту оценки Группы, учитывая более высокие мультипликаторы таких услуг по сравнению с ее традиционными сегментами.

"Ростелеком представил обновленную стратегию, обозначив четкие цели - лидерство в традиционных сегментах и растущее значение новых цифровых бизнесов. Группа обновила дивидендную стратегию, которая предполагает рост дивидендных выплат не менее чем на 5% ежегодно, начиная с 5 руб., что в сочетании с ростом бизнеса в целом должно повысить интерес инвесторов к акциям", - указывают эксперты "Атона".

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