Идея дня: стоит воздержаться от покупок акций производителей ПК - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит воздержаться от покупок акций производителей ПК из-за дефицита чипов, который останется главной проблемой ближайших кварталов, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Apple Inc. представил обновлённый iMac c процессором M1 собственной разработки. Это первый 5-нм процессор для ПК. Процессор M1 с прошлого года использовался в наиболее дорогих моделях MacBook, подтвердив свою высокую производительность. Однако ПК других производителей, возможно, покажут еще больший скачок производительности в ближайшие 6-12 месяцев. Ожидается, что в этом году будет запущен новый стандарт памяти и интерфейса между материнской платой и компонентами ПК. Это приведет к существенному увеличению скорости работы и более быстрому отклику. Эти новые технологии будут поддерживаться новым более производительным поколением микропроцессоров AMD и Intel", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

По их мнению, производители ПК, такие как Dell, Lenovo и HP, выиграют от появления технологических новинок, но сейчас не время покупать их акции. Дефицит чипов - главная проблема ближайших кварталов. Это может приводить к снижению объемов продаж и прибылей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.