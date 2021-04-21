Возможен уход котировок нефти ниже $66/барр. в среду - ПСБ

Возможен уход котировок нефти марки Brent ниже уровня $66 за баррель в среду, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Продолжающееся ухудшение ситуации с коронавирусом (особенно в Индии) ставит под вопрос перспективы восстановления спроса на нефть. А начало возвращения на рынок добычи нефти с мая угрожает переходом рынка к профициту предложения. Статистика от API показала рост запасов сырой нефти на 0,4 млн барр. и дистиллятов на 0,65 млн барр. вопреки ожиданиям. Если данные от Минэнерго выйдут схожими, для цен на нефть это станет дополнительным поводом для снижения. В среду мы ждем попыток котировок нефти марки Brent пройти вниз $66 за баррель", - пишет Крылова.

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