Вероятно умеренное снижение рынка акций РФ в среду - "Фридом Финанс"

Вероятно умеренное снижение российского рынка акций на торгах в среду, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Ожидаем умеренное снижение. Коррекция на внешних рынках, вероятнее всего, продолжится. Индекс Мосбиржи проведет торги в пределах 3500-3550 пунктов, ближайшая поддержка расположена на уровне 3450 пунктов", - указывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко.

Защитными инструментами в среду, по мнению эксперта, выступают акции телекомов и сектора металлургии.

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