Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торги в среду снижением на 0,2-0,5% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торговую сессию в среду снижением на 0,2-0,5%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3535-3545 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3530, 3510 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3570, 3590 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании начала послания президента РФ Федеральному Собранию (12:00 МСК). В ходе этого мероприятия могут быть сделаны значимые для рынка заявления", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине торгов в среду будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать вечерняя публикация еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 МСК).

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