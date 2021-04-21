21 апреля 2021 года 09:55
Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи в начале торгов среды отыграет ухудшение внешнего фона
В среду утром, учитывая внешний фон, аналитики ждут преобладания продаж в российских акциях, в результате чего индекс Мосбиржи продолжит отступление от достигнутых ранее максимумов.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов негативный. Большинство азиатских индексов снижается и лишь Китай пытается удержаться от распродаж. Нефть в минусе, хотя промышленные металлы торгуются в плюсе. Опасения остаются связаны с коронавирусной пандемией. В Индии ежедневный прирост более 250 тыс. новых случаев. Сырьевые валюты под небольшим давлением, хотя индекс доллара также испытывает некоторые сложности. Главным событием для РФ станет ежегодное послание президента Федеральному собранию. Кроме того, продолжается дипломатическая сага с Чехией, которая готова пойти на дальнейшее понижение дипломатических отношений с РФ по весьма сомнительной причине. Вероятно, что отечественный рынок продолжит осторожно снижаться, а рубль проверит уровень 77,0 за доллар".
Промсвязьбанк: "В среду утром, учитывая внешний фон, ожидаем преобладания продаж в российских акциях, в результате чего индекс МосБиржи продолжит отступление от максимумов и перейдет в нижнюю половину диапазона 3500-3600 пунктов. В ходе сессии, в случае сохранения негативных тенденций на западных площадках, наш рынок продолжит снижение и сделает еще один шаг к нижней границе данного коридора".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Движение вниз на рынке акций возможно в среду, хотя особого желания распродавать российские акции у инвесторов нет. Индекс Мосбиржи в настоящее время в целом находится в восходящем канале, поддержкой по рублевому индикатору выступает район чуть выше 3500 пунктов. Однако пока в плюсе торгуются промышленные и драгоценные металлы, в том числе золото, которое завершило нисходящий тренд от начала августа прошлого года и пытается сформировать новую волну подъема. Ждем в среду продолжения роста котировок акций золотодобытчиков, позитивный взгляд и на цену бумаг "Норникеля"".
BCS Express (Василий Карпунин): "Общая картина по индексу при этом пока не меняется, он остается в рамках восходящего канала. В самое ближайшей перспективе мы можем увидеть широкую консолидацию в коридоре с нижней границей около 3470 пунктов и ключевой зоной сопротивления 3600-3620 пунктов".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3535-3545 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3530, 3510 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3570, 3590 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании начала послания президента РФ Федеральному Собранию (12:00 МСК). В ходе этого мероприятия могут быть сделаны значимые для рынка заявления".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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