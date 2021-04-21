Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут выступление Владимира Путина, корпоративная отчётность и российская макростатистика:

- Владимир Путин в 12:00 МСК выступит с посланием Федеральному Собранию;

- "ММК" опубликует финансовую отчётность;

- Совет директоров "ЛУКОЙЛа", возможно, даст рекомендацию по дивидендам;

- В 19:00 МСК выйдут данные по недельной инфляции в РФ.

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