Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 21 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник, завершив в минусе вторую сессию подряд. Инвесторы анализируют финансовые результаты и прогнозы крупнейших компаний, чтобы оценить, насколько оправдана высокая стоимость акций. Среди лидеров падения во вторник оказались бумаги авиакомпаний. Сильные экономические данные США усилили ожидания и стимулировали недавнее ралли на рынке, в результате которого основные индексы приблизились к рекордным уровням.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона также снижаются в ходе торгов в среду вслед за падением рынка акций США второй день подряд. Японский индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 2,09%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 МСК снизился на 0,03%, гонконгский Hang Seng потерял 1,82%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:11 МСК упал на 1,53%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:13 МСК потерял 0,69%.

Рост заболеваемости COVID-19 в таких странах, как Индия, омрачает перспективы восстановления экономики, что отрицательно сказывается на настроениях инвесторов, говорят аналитики. Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды составило 142 млн 650 тыс. 677, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 3 млн 41 тыс. 923 человек. В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

В свою очередь цены на нефть опускаются в среду на фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 в ряде азиатских стран, который ставит под вопрос перспективы восстановления глобального спроса. Власти Индии объявили о новых карантинных мерах в ряде городов, включая Нью-Дели. Тем временем в отдельных японских префектурах может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений - при том, что всего через три месяца в стране должны начаться Олимпийские игры.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 436 тыс. Если данные будут подтверждены официальным докладом, рост запасов будет первым за четыре недели. Минэнерго США обнародует еженедельные данные о запасах энергоносителей в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти за неделю, завершившуюся 16 апреля, на 4,4 млн баррелей.

На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $66,19 за баррель, что на 0,57% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 0,7% - до $66,57 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $62,27 за баррель, что на 0,64% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов опустилась на 1,2% - до $62,67 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 3,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 9,86 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,368 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 апреля снизился на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,19 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,07%, опустившись до 717,99 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-1,05%), "Сбербанк-001Р-SBER19" (-0,41%) и "ГТЛК-001Р-14" (-0,39%), а в лидерах повышения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,19%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,17%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (+0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 45% выпуска облигаций серии 001Р-SBER25 на 18 млрд рублей и 90% выпуска облигаций серии 001Р-SBER26 на 27 млрд рублей. Номинальный объем выпуска 001Р-SBER25 - 40 млрд рублей, 001Р-SBER26 - 30 млрд рублей. Срок обращения обоих выпусков - 5 лет. Сбор заявок на выпуск бондов серии 001Р-SBER25 прошел 7-8 апреля, а 8 апреля банк за один час без премаркетинга провел сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-SBER26. Ставка 1-го купона обоих выпусков была установлена на уровне 7,45% годовых. Банк 6-8 апреля также собирал заявки на выпуск облигаций серии 001Р-SBER24 со сроком обращения 2,5 года. Техразмещение займа закончилось 14 апреля, из номинального объема выпуска в 50 млрд рублей банку удалось занять 41 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,65% годовых.

ХК "Новотранс" установила ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет объемом 5 млрд рублей на уровне 9,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,47% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-20-го купонов будет погашено по 12,5% от номинала. Купоны квартальные. Ожидаемая дюрация выпуска в результате составит примерно 3,5 года. Сбор заявок на выпуск прошел 20 апреля. Техразмещение запланировано на 22 апреля.

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установил финальный ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций серии БО-001P-07 объемом 11,25 млрд рублей с поручительством АО "ДОМ.РФ" на уровне 6,9% годовых. Ожидаемая дюрация - 2,3 года. Ожидаемый срок обращения выпуска - 6,5 года. Официально облигации гасятся в июне 2049 года. Сбор заявок на выпуск прошел 20 апреля. Техразмещение запланировано на 22 апреля. Облигации будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 7 трлн рублей.

ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) (эмитентом облигаций выступает дочерняя компания - ООО "МВ Финанс") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 на уровне 7,3% годовых и увеличило объем выпуска с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей. Ориентиру соответствует доходность к оферте через 2 года в размере 7,43% годовых. Сбор заявок прошел 20 апреля. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

ООО "СФО ВТБ (MOEX: VTBR) РКС-1" (оригинатор сделки банк ВТБ) 20 апреля начало сбор заявок на выпуск облигаций с залоговым обеспечением номинальным объемом 35 млрд рублей. Ориентир по доходности 1-го купона на 20 апреля - примерно 8,18% годовых. В целом ориентир доходности установлен на уровне премии 180 базисных пунктов к значению ОФЗ на сроке 3,48 года. Выплата купонов будет осуществляться 1-го числа ежемесячно. Ориентир по доходности является индикативным, ставка купона будет определена в дату закрытия книги. Дата погашения выпуска - 1 декабря 2030 года, однако расчетная дюрация ожидается в пределах 3,17-3,48 года. Дата техразмещения будет определена позднее.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 16-го купона биржевых облигаций серии БО-15 в размере 6,79% годовых. РЖД разместили облигации серии БО-15 объемом 25 млрд рублей в ноябре 2013 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,3% годовых. Ставка 2-50-го купонов зависит от индекса потребительских цен и рассчитывается как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. Срок обращения выпуска - 25 лет, купоны полугодовые.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 32-го купона облигаций 26-27-й серий в размере 6,79% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. По облигациям объявлена 34-летняя оферта.

"Башнефть" (MOEX: BANE) приняла решение о досрочном погашении выпуска облигаций серии БО-06 объемом 10 млрд рублей. Выпуск был размещен в мае 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-18-го купонов. Срок обращения - 10 лет, объявлена 9-летняя оферта. При этом эмитент установил возможность досрочного погашения в дату окончания 10-го купонного периода. Купоны полугодовые.