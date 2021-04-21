BCS Express позитивно оценивает перспективы роста цены "префов" Сургутнефтегаза на горизонте года

Аналитики BCS Express позитивно оценивают перспективы роста котировок привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на горизонте года, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Котировки привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (+1,9%) поднялись во вторник к максимумам с июля 2019 года. Рост спровоцирован высоким спросом инвесторов на защитные инструменты. "Префы" "Сургутнефтегаза" как раз являются одним из популярных активов, который снижает риски портфеля от ослабления рубля. Позитивные ожидания на горизонте года по бумагам сохраняются, причем даже при сценарии, когда USD/RUB опустится обратно ниже 75 руб./$1", - отмечает эксперт Василий Карпунин.

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