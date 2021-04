Нефть дешевеет на ухудшении перспектив спроса

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть опускаются в среду.

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник, завершив в минусе вторую сессию подряд.

Инвесторы анализируют финансовые результаты и прогнозы крупнейших компаний, чтобы оценить, насколько оправдана высокая стоимость акций, пишет The Wall Street Journal. Сильные экономические данные США усилили ожидания и стимулировали недавнее ралли на рынке, в результате которого основные индексы приблизились к рекордным уровням.

По итогам торгов в понедельник американский фондовый рынок также ушел в минус под давлением акций технологического сектора, при этом как Dow Jones, так и S&P 500 отступили от рекордных максимумов, достигнутых под конец прошлой недели.

Среди лидеров падения во вторник оказались бумаги авиакомпаний. Котировки акций American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. снизились на 5,5%, Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. - на 3,7%, Alaska Air Group (SPB: ALK) Inc. - на 2,7%.

Акции United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. подешевели на 8,5%. Американская холдинговая компания, являющаяся материнской компанией United Airlines, в первом квартале продолжала нести потери из-за ограниченного числа перелетов в связи с пандемией COVID-19. Однако руководство авиаперевозчика отметило улучшение финансовых показателей и ожидает, что возобновление международных перелетов будет способствовать дальнейшему восстановлению.

Цена бумаг International Business Machines (SPB: IBM) Corp. выросла на 3,8% во вторник. Американский поставщик компьютерных услуг в январе-марте получил финансовые результаты выше ожиданий аналитиков, при этом выручка неожиданно выросла после сокращения по итогам четырех предыдущих кварталов.

Бумаги американской Johnson & Johnson (SPB: JNJ) прибавили в цене 2,3%. Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья увеличил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2021 года, при этом результаты оказались лучше ожиданий рынка.

Капитализация американской Procter & Gamble Co. (SPB: PG) (P&G) повысилась на 0,8%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2021 финансового года на 12%, выручку - на 5%.

Рыночная стоимость Travelers Cos. (SPB: TRV) выросла на 0,9%. Американская компания, являющаяся одним из крупнейших игроков в сфере страхования недвижимости и от несчастных случаев, увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале, при этом результаты оказались выше прогнозов экспертов.

Акции Philip Morris International (SPB: PM) (PMI) подорожали на 2,5%. Табачный концерн в первом квартале увеличил чистую прибыль и выручку, причем результаты превзошли ожидания рынка.

Котировки акций Kansas City Southern (SPB: KSU) подскочили на 15,3%. Канадский оператор железнодорожных грузоперевозок Canadian National Railway Co. сделал предложение о покупке американской компании, оценив ее в $33,8 млрд с учетом долга в размере $3,8 млрд. Это лучше, чем предложение конкурирующей Canadian Pacific Railway Ltd., с которой Kansas City Southern уже заключила соглашение в марте текущего года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 256,33 пункта (0,75%) и составил 33821,30 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 28,32 пункта (0,68%) - до 4134,94 пункта.

Nasdaq Composite потерял 128,5 пункта (0,92%) и составил 13786,27 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду вслед за падением рынка акций США второй день подряд.

Рост заболеваемости COVID-19 в таких странах, как Индия, омрачает перспективы восстановления экономики, что отрицательно сказывается на настроениях инвесторов, говорят аналитики.

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды составило 142 млн 650 тыс. 677, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 3 млн 41 тыс. 923 человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:05 МСК опустился на 1,97%.

В число лидеров снижения котировок входят акции сталелитейных компаний Nippon Steel Corp. (-5,6%) и JFE Holdings Inc. (-5,2%), а также японского интернет-ритейлера Rakuten Group Inc. (-5,1%)

Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. уменьшилась на 2%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 2,6%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 2,3%.

Лидерами роста выступают бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (+1,2%), Daiichi Sankyo Co. (+0,8%) и Osaka Gas Co. (+0,5%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 МСК снизился на 0,03%, гонконгский Hang Seng потерял 1,82%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции выпускающей спортивную продукцию Anta Sports Products (-7,2%), нефтяной компании China Petroleum & Chemical Corp. (-4,7%) и автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (-3,7%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings опустились на 1,9%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 3,4%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 2,2%.

В лидерах роста оказались акции Hong Kong & China Gas Co. (+0,6%), China Resources Land (+0,3%) и CLP Holdings (+0,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:11 МСК упал на 1,53%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,3%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 3,3%. Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. опустилась на 1,8%, Kia Corp. - на 2,4%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:13 МСК потерял 0,69%.

Розничные продажи в Австралии в марте выросли на 1,4% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют предварительные данные Австралийского статистического бюро (ABS). В феврале они снизились на 0,8%. Между тем аналитики в среднем прогнозировали рост продаж в прошлом месяце на 1%, сообщает Trading Economics.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto сократилась на 1,1% и 0,4% соответственно.

Кроме того, подешевели акции банков: National Australia Bank (-1,9%), Westpac Banking Corp. (-1,8%), Australia & New Zealand Banking Group (-1,7%) и Commonwealth Bank of Australia (-0,2%).

Цены на нефть опускаются в среду на фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 в ряде азиатских стран, который ставит под вопрос перспективы восстановления глобального спроса.

Так, власти Индии объявили о новых карантинных мерах в ряде городов, включая Нью-Дели. Тем временем в отдельных японских префектурах может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений - при том, что всего через три месяца в стране должны начаться Олимпийские игры.

"Восстановление глобального спроса на нефть не будет равномерным, и время от времени мы будем наблюдать такие вот сдерживающие факторы", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс.

"Однако в целом спрос на нефть в крупных регионах продолжает увеличиваться", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в среду составляет $66,09 за баррель, что на $0,48 (0,72%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,48 (0,7%) - до $66,57 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $62,15 за баррель, что на $0,52 (0,83%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов опустилась на $0,76 (1,2%) - до $62,67 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 436 тыс. Если данные будут подтверждены официальным докладом, рост запасов в Штатах будет первым за четыре недели.

Минэнерго США обнародует еженедельные данные о запасах энергоносителей в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти за неделю, завершившуюся 16 апреля, на 4,4 млн баррелей.