Рынок акций РФ откроет торги в среду снижением - "Алор Брокер"

Вероятно негативное начало торгов на российском рынке акций в среду, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Эксперт предполагает, что движение вниз на рынке возможно и в течение торговой сессии, хотя особого желания распродавать российские акции, по его мнению, у инвесторов нет.

Индекс Мосбиржи в настоящее время в целом находится в восходящем канале, поддержкой по рублевому индикатору выступает район чуть выше 3500 пунктов, указывает Антонов.

Однако пока в плюсе торгуются промышленные и драгоценные металлы, в том числе золото, которое завершило нисходящий тренд от начала августа прошлого года и пытается сформировать новую волну подъема.

Аналитик ждет в среду продолжения роста котировок акций золотодобытчиков, позитивный взгляд и на цену бумаг ГМК "Норильский никель".

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