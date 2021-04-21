Возможно укрепление рубля в среднесрочной перспективе - BCS Express

Возможно достаточно существенное укрепление курса рубля к доллару в среднесрочной перспективе при благоприятном внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"На валютном рынке курс доллара подскочил к 77 руб./$1, чему снова поспособствовали геополитические факторы и конфликты на дипломатическом уровне. Кроме того, в целом валюты развивающихся стран были во вторник под умеренным давлением. В то же время отмечу, что цены на нефть и сырьевые товары при спокойном внешнем фоне по-прежнему располагают к более существенному укреплению рубля в среднесрочной перспективе. Ближайшие промежуточные цели внизу по паре USD/RUB проходят около 75-75,3 руб./$1", - пишет Карпунин в своем комментарии.

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