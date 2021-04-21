Индекс Мосбиржи начнет торги в среду в минусе - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду в минусе на сложившемся к утру умеренно негативном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Общая картина по индексу при этом пока не меняется, он остается в рамках восходящего канала. В самое ближайшей перспективе мы можем увидеть широкую консолидацию в коридоре с нижней границей около 3470 пунктов и ключевой зоной сопротивления 3600-3620 пунктов", - пишет он в комментарии инвесткомпании.

Среди ключевых событий среды аналитик выделяет запланированное выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием в 12:00 МСК.

Также Карпунин обращает внимание, что вопрос дивидендов будут обсуждаться в среду Советами директоров "Полюса", "Магнита", "Энел Россия" и "ЛУКОЙЛа".

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