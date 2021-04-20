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20 апреля 2021 года 19:39

Рынок акций РФ упал к 3550п по индексу МосБиржи вслед за миром и на геополитических рисках

Москва. 20 апреля. Рынок акций РФ по итогам основных торгов во вторник ощутимо просел вслед за откатом внешних фондовых площадок и нефти из-за опасений замедления восстановления мировой экономики в условиях новой волны распространения пандемии COVID-19, а также на фоне сохранения геополитических рисков; индекс МосБиржи упал в район рубежа 3550 пунктов во главе с бумагами финансовых и сырьевых компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3552,41 пункта (-0,6%, утром индекс поднимался выше 3596 пунктов), индекс РТС - 1455,43 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,5%.

Доллар подрос до 76,89 рубля (+0,54 рубля), доходность 10-летних UST снизилась до 1,562% годовых (-2,3%).

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что власти ЕС в настоящий момент не изучают варианты введения новых санкций против России, однако такое положение дел не обязательно останется неизменным.

Вечером в понедельник агентство Bloomberg сообщило, что власти Чехии объявили об исключении российской госкорпорации "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы" на фоне политического скандала. "Росатом" заявил, что исключение РФ из тендера по АЭС "Дукованы" в Чехии - нерыночное, мирный атом должен быть вне политики. Ранее в субботу в Праге заявили о решении выслать 18 российских дипломатов, поскольку чешские власти считают причастными российские спецслужбы ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил во вторник, что в планах президента РФ Владимира Путина нет разговора с руководством Чехии в связи с обострением двусторонних отношений и взаимной высылкой дипломатов.

Кроме того, в Кремле заявили, что посол США в РФ Джон Салливан, который покидает Москву для консультаций, вернется, если это будет целесообразным, что покажут идущие сейчас контакты между Москвой и Вашингтоном, это относится и к возможности возращения российского посла в Вашингтон.

Подешевели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-4,5%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "Московской Биржи" (-1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,7%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +1,7% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,03%).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынок акций РФ остается под давлением продавцов на фоне геополитической напряженности и весьма пессимистичных настроений на мировых фондовых площадках. Утром поддержку оказывала выросшая нефть, но после тестирования отметки $68 за баррель Brent подъем сырья забуксовал, а к вечеру сменился откатом. Инвесторы по-прежнему придерживаются защитных стратегий и проявляют интерес к акциям производителей золота и энергетических компаний.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, глобальные площадки и нефтяные цены с утра росли, но к вечеру развернулись вниз. На фоне усиления пандемии во многих регионах рынки обеспокоены относительно скорости восстановления мировой экономики.

Затухание антироссийской риторики на Западе и признаки возможного улучшения отношений между Россией и Штатами оказывают поддержку рублевым активам. Посол США в Москве направился в Вашингтон для консультаций, отметив, что вернется до встречи президентов России и США. Это свидетельствует о достаточно высоких шансах на ее проведение.

Однако дополнительное давление на все рублевые активы оказала новость о том, что сотрудники СБ Украины по всей стране переведены в режим повышенной готовности, усилены контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие их деятельности, в большинстве областей проводятся масштабные антитеррористические учения.

Дополнительным негативом для нефти выступает непростая эпидемиологическая обстановка во многих странах, являющихся крупными потребителями углеводородов. Повлиять на дальнейшую динамику нефтяных котировок может еженедельная отраслевая статистика: во вторник в 23:30 МСК выйдет отчет Американского института нефти, а в среду в 17:30 МСК - отчет Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 2,9 млн баррелей и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 0,2 млн баррелей.

Инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Иван Малина также констатирует, что рынок акций РФ во вторник просел вместе с глобальными рынками на фоне обеспокоенности инвесторов в отношении темпов вакцинации и числа заражений коронавирусом. На этом фоне лучше рынка выглядели акции компаний, представивших позитивную отчетность: "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,8%) увеличила выпуск удобрений в 1-м квартале на 2,3% и увеличила продажи на 2,6%. В начале года наблюдается сильный спрос на минеральные удобрения и рост их цены.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, после бодрого старта рынок акций РФ вновь погрузился в переживания по поводу продолжающегося дипломатического кризиса. Впрочем, канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь высказалась за "Северный поток 2", хотя и подчеркнула свою обеспокоенность по поводу здоровья недавнего "берлинского пациента". "РусГидро" (-0,3%) сообщила о снижении выработки электроэнергии своими электростанциями в I квартале на 13,2%.

Европейские индексы снизились, самые большие потери наблюдаются в бумагах сектора путешествий и гостеприимства. Всемирная организация здравоохранения напугала инвесторов сообщением о низкой восприимчивости некоторых мутаций коронавируса к существующим вакцинам.

В целом рубль и отечественный рынок акций остаются под давлением непрекращающихся внешнеполитических осложнений. Надежды на саммит США и РФ несколько угасли после того, как российская сторона заявила о возможности диалога только в том случае, если не будет каких-либо очередных недружественных шагов, отмечает Кочетков.

В США в понедельник фондовые индексы просели на 0,4-1%, Dow Jones (-0,4%) и S&P 500 (-0,5%) отступили от рекордных максимумов, достигнутых под конец прошлой недели.

Хотя инвесторы взяли паузу в покупках, настроения на рынке в целом остаются позитивными в отсутствие серьезных негативных факторов. Текущая неделя также обещает быть насыщенной с точки зрения корпоративной отчетности, финансовые результаты опубликует 81 компания в составе S&P 500, по данным MarketWatch.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 упал на 2% на фоне новой волны роста заболеваемости COVID-19 в стране; китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), но снижаются Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 упали на 1,6-2,2%) и США (индекс S&P 500 потерял 0,9% и скатился к 4125 пунктам).

Народный банк Китая во вторник сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (LPR) по итогам двенадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года.

На нефтяном рынке цена Brent днем поднималась до $68 за баррель, но вечером упала и к 18:50 МСК оказалась на $0,4 ниже уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $66,35 за баррель (-1% и +0,4% накануне), майская цена WTI - $62,39 за баррель (-1,6% и +0,4% накануне).

Ожидания падения спроса на энергоносители в Индии, где наблюдается рост заболеваемости COVID-19, нивелировали положительный эффект от приостановки экспорта из Ливии и ослабления доллара США, пишет MarketWatch.

Arabian Gulf Oil Co. (Agaco), принадлежащая Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии, приостановила добычу на своих нефтяных месторождениях из-за задержки правительством страны выплат компании с сентября, сообщает S&P Global Platts.

Общая мощность нефтяных месторождений Agaco составляет 250 тыс. баррелей в сутки (б/с). Приостановка производства угрожает достижению цели NOC по наращиванию добычи до 1,45 млн б/с к концу текущего года с 1,28 млн б/с в марте.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-10,4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-6,6%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-4,8%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-4%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2,9%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+21,5%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+4,7%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+4,2% и +6,3% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 99,88 млрд рублей (из них 17,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,44 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 8,44 млрд рублей - на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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