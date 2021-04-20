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20 апреля 2021 года 19:36

Рубль вечером немного ускорил снижение к доллару и евро на фоне перешедшей в минус нефти

Москва. 20 апреля. Доллар и евро продолжают расти на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль немного усилил ослабление к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти.

Курс доллара США составил 76,83 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 48 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 92,53 руб./EUR1, подорожав на 60,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 53,6 копейки - до 83,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил темпы ослабления к доллару и евро на вечерних торгах на фоне перешедшей к снижению нефти. При этом игроки продолжают находиться в ожидании развития санкционной темы и пятничного заседания ЦБ РФ. Прогнозы свидетельствуют, что Банк России вновь повысит ключевую ставку, однако не ясно, как сильно. Участники торгов не уверены, что ЦБ решится на ускорение повышения ставки из-за недавних санкций США на госдолг, даже несмотря на рост инфляции.

Запрет на приобретение финансовыми институтами США российских суверенных рублевых облигаций на первичном рынке не окажет существенного влияния на финансирование бюджета РФ и не приведет к нарушению деятельности финансовых рынков страны, говорится в сообщении международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Тем не менее, новые санкции свидетельствуют о том, что политическая напряженность в отношениях России и США возрастает, обуславливая риск введения более жестких мер в будущем, отмечается в сообщении.

Сроки введения и характер дополнительных мер сложно предсказать, однако формулировка указа президента США Джо Байдена о введении новых санкций позволяет предположить, что существует вероятность не только введения последующих санкций, но и того, что они будут более жесткими и будут введены быстрее.

Помимо новых санкций также сохраняется возможность введения ограничений в рамках закона США "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете их военного использования" - уже в начале июня этого года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах во вторник рубль снижается как к доллару, так и к евро, продолжая находиться под давлением негативного информационного фона, связанного с санкционной риторикой, хотя ее интенсивность снизилась по сравнению с богатой на события прошлой неделей.

"На этой неделе внимание участников российского рынка, конечно, будет направлено на результаты заседания ЦБ и решение по ключевой ставке. Хотя риторика представителей регулятора позволяет предположить, что ставка может быть повышена и до 5%, мы все же придерживаемся более осторожного прогноза и считаем, что в пятницу ЦБ повысит ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75%. Повышение ставки обусловлено как сохраняющейся высокой инфляцией, так и косвенными индикаторами, которые сигнализируют о снижении перспектив для ее быстрого уменьшения. Так, развитие санкционной истории в очередной раз привело к волатильности рубля, что отрицательно влияет на цены импортных товаров, способствуя их увеличению. В это же время рост цен производителей в РФ на март 2020 года, согласно опубликованным в прошлую пятницу данным, составил 16% год к году, что также создает потенциал для увеличения потребительской инфляции", - подчеркивает Беспалов.

На этой неделе инвесторы ожидают также заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. Трейдеры не рассчитывают, что ЕЦБ предпримет какие-то действия, но будут ждать от него сигналов, касающихся будущей нормализации политики.

Кроме того, рынок находится в ожидании оглашения президентом РФ Владимиром Путиным ежегодного послания Федеральному Собранию. Оно состоится в среду, 21 апреля.

"Согласно базовому сценарию, лидер страны укажет на прогресс в борьбе с пандемией и анонсирует дополнительные меры поддержки восстановления экономики. Для нашего рынка это будет сигналом к укреплению, если в ходе мероприятия не прозвучат жесткие и резкие комментарии на тему геополитических конфликтов России", - полагает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

"Валютный рынок активизировался только во второй половине вторника. На среду запланированы традиционные аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ. Кроме того, президент Владимир Путин представит послание Федеральному собранию, а это способно заставить валютную секцию нервничать. Все зависит от финансовых и геополитических нюансов, хотя рубль в своем базовом состоянии на внутреннюю политику практически не реагирует", - отмечает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $66,32 за баррель, что на 1,09% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов цена Brent впервые с середины марта поднималась выше $68 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $62,4 за баррель, что на 1,55% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Ожидания падения спроса на энергоносители в Индии, где наблюдается рост заболеваемости COVID-19, нивелируют положительный эффект от приостановки экспорта из Ливии и ослабления доллара США, пишет MarketWatch.

Банк России во вторник, 20 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 858,7 млрд рублей (при лимите 1,9 трлн рублей и спросе 858,7 млрд рублей) в среднем по ставке 4,47% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 13 апреля, банки разместили 1 трлн 17,3 млрд рублей (при лимите 1,79 трлн рублей и спросе 1 трлн 17,3 млрд рублей) в среднем по ставке 4,46% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 20 апреля провел доразмещение 43-го и 44-го выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР). 43-й выпуск был размещен в объеме 33 млрд 836,4 млн рублей, 44-й выпуск - в объеме 37 млрд 194,2 млн рублей. Средневзвешенная цена в обоих случаях составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 апреля на 23,36 копейки, до 76,0155 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,47 копейки, до 91,7507 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 17,66 копейки по отношению к понедельнику и составил 76,377 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 22,75 копейки и составил 76,4635 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 818,458 млн, из которых $696,423 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 122,035 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 35,75 копейки, до 91,8475руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 61,67 копейки и составил 92,235 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR473,512 млн, из которых EUR141,745 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR331,767 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов разнонаправленно изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 4 б.п. - до 4,67% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 2 б.п. - до 5,01% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 3 б.п. - до 5,35% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 5 б.п. - до 5,43% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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