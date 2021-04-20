Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 21 апреля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в марте (09:00 МСК);

- Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию (12:00 МСК);

- отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- заседания советов директоров "АЛРОСА", "ЛУКОЙЛа", "Магнита", "Полюса", "Энел Россия" и "Сургутнефтегаза" по дивидендам за 2020г;

- финансовые результаты "ММК" за I кв. 2021г по МСФО;

- квартальные результаты BHP Group, Carrefour, Ericsson, Halliburton, Netflix, Verizon Communications.

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