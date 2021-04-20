Цена золота может упасть до $1745 за унцию - Sber CIB

Цена золота может упасть до $1745 за тройскую унцию в конце текущей недели, говорится в комментарии Sber CIB.

"Золото на прошлой неделе подорожало примерно на 2% до $1775 за унцию благодаря снижению доходностей госбумаг США до минимума за последний месяц (несмотря на хорошую макростатистику). Однако не исключено, что в четверг - пятницу оно окажется под давлением, если очередная порция экономических индикаторов из США снова окажется оптимистичной. В этом случае котировки жёлтого металла, вероятно, протестируют уровень $1745 за унцию, сейчас золото торгуется по $1777 за унцию", - пишут аналитики Sber CIB.

Цены на платину и палладий росли из-за ослабления доллара. Унция платины подорожала на прошлой неделе на 3% до $1206, а палладия - на 4% до $2776. Спрос на металлы платиновой группы сохраняется по мере того, как доллар продолжает дешеветь, отмечается в комментарии.

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