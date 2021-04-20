Цены евробондов РФ во вторник умеренно снизились, лидерами падения выступили "длинные" выпуски

Москва. 20 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно снизились, при этом аутсайдерами выступили "длинные" бумаги на фоне общемирового охлаждения "аппетита к риску". При этом суверенные спреды к доходности базовых активов расширились, поскольку ситуация в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries) была относительно стабильной.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась по отношению к закрытию 19 апреля на 20 базисных пунктов, составив 115,43% от номинала, что соответствует доходности 1,92% годовых (рост на 6 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,11% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,035% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 6 пунктов и составил 188,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к понедельнику на 123 базисных пункта - до 129,9% от номинала (доходность выросла на 7 пунктов и составила 3,865% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 110 базисных пунктов - до 125,72% от номинала (их доходность выросла на 6,5 базисного пункта и составила 3,83% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 28 базисных пунктов - до 112,42% от номинала, что соответствует доходности 2,16% годовых (рост на 5 базисных пункта к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 7 базисных пунктов, до 109,1% от номинала (их доходность выросла на 2,5 пункта - до 1,025% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 129 базисных пунктов - до 122,56% от номинала (доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 3,87% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году потерял в цене 27 базисных пунктов, подешевев до 110,37% от номинала (доходность выросла на 4,5 пункта - до 2,43% годовых).

"Котировки еврооблигаций большинства emerging markets сегодня умеренно снижаются, что ведет к некоторому росту их доходностей, и российские евробонды в этом плане не являются исключением. Причем традиционно наибольшие ценовые потери несут "длинные" бумаги. Инвесторы фиксируют прибыль после заметного роста котировок на прошлой неделе. На мировых рынках капитала наблюдается общее снижение интереса участников рынка к рисковым активам на фоне продолжающейся третьей волны коронавирусной пандемии COVID-19, которая не спадает и тем самым не дает мировой экономике начать полноценное восстановление. В секторе рублевых гособлигаций сегодня также доминируют продавцы. Помимо внешних факторов, негативное влияние оказывают также и сохраняющиеся санкционные риски, которые хотя локально и снизились, но в любой момент могут вновь выйти на первый план", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.