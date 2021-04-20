Сохраняются предпосылки для продолжения роста индекса Мосбиржи в обозримом будущем - "Финам"

Аналитики "Финама" видят предпосылки для продолжения роста индекса Мосбиржи в обозримом будущем, хотя динамика, вероятно, замедлится после фазы бурного восстановительного роста, говорится в комментарии инвесткомпании.

Текущие рекорды индекса Мосбиржи обуславливаются поддержкой восстановившихся цен на нефть, прогнозами циклического роста прибыли и глобальным ростом спроса на рисковые активы благодаря по-прежнему стимулирующей фискальной и монетарной политике в крупнейших странах мира, отмечают аналитики "Финама".

"Спрос на российские акции также поддерживается предстоящим дивидендным сезоном: на фоне низких процентных ставок как в России, так и за рубежом, российские акции являются привлекательным вариантом, и начавшееся в ноябре укрепление рубля вкупе с ожиданиями восстановления прибыли циклических акций, которыми широко представлен российский рынок акций, будут привлекать иностранный спекулятивный капитал в рамках стратегии кэрри-трейд при условии отсутствия жестких системных санкций. По прогнозам Bloomberg, в ближайшие годы инвесторы могут получить рекордную для российских акций дивидендную доходность - 7-8%", - пишут эксперты инвесткомпании.

Немаловажную роль, по их мнению, также играет растущее проникновение инвестиций в среде розничных инвесторов, которые обеспечивают поступление новой ликвидности на рынок.

Главными причинами, которые обуславливают этот тренд, по мнению экспертов "Финама", могут быть следующие изменения:

- низкие процентные ставки в банках, введение налога на проценты с депозитов с 2021 года, стагнация на рынке недвижимости после периода "бума",

- рост осведомленности о возможностях дохода на фондовом рынке и повышение финансовой грамотности населения.

Аналитики видят предпосылки для продолжения роста индекса Мосбиржи в обозримом будущем, хотя динамика, вероятно, замедлится после фазы бурного восстановительного роста.

"Тема сворачивания монетарных стимулов в России, Китае и других крупных экономиках будет создавать волатильность, но вероятнее всего влияние этого фактора ограничится умеренной коррекцией, а не разворотом, - полагают эксперты. - Ключевое значение имеет то, что ставки будут подниматься от рекордно низких уровней, и, во-вторых, сомнителен сценарий последовательного быстрого и значительного повышения ставок на этапе начала экономического цикла".

Ключевым риском для рынка аналитики "Финама" видят сценарий широких системных санкций против России, как, например, запрет на вложения в госдолг, акции госкомпаний, отключение от системы SWIFT. "Впрочем, жесткий сценарий нам кажется маловероятным, поскольку за 8 лет санкций демократы и республиканцы вводили главным образом адресные меры против отдельных функционеров и проектов/компаний. Мы также отмечаем, что российский рынок уже учитывает значительный политический дисконт", - заключают эксперты.

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